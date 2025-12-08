Огромен проблем в Ливърпул: Звездите на мърсисайдци застанаха зад Салах – искат Слот да си ходи

Ръководството на Ливърпул е изправено на нокти, след като огромно напрежение разтърси „Анфийлд“ в последните няколко дни. Според информации в английските медии звездите на мърсисайдци са застанали плътно зад своя съотборник Мохамед Салах и са поискали мениджърът на тима Арне Слот да бъде освободен от поста си. Както е известно, след равенството с Лийдс египтянинът разкри, че е много недоволен от статута си на резерва и заяви, че наставникът на тима го е хвърлил под автобуса.

Салах намекна, че може да напусне Ливърпул

Думите на Салах бяха приети като намек, че дните му в Ливърпул са преброени и той иска да напусне клуба. Това не се е понравило на водещите играчи в английския гранд. Малко след хикса с Лийдс капитанът на „червените“ Върджил ван Дайк е събрал отбора на спешна среща. На нея нидерландецът е призовал своите съотборници да подкрепят египетския нападател. Те единодушно са приели, като са се обединили около мнението, че мениджърът на тима Арне Слот трябва да си ходи.

През този сезон тимът се представя много слабо

Въпреки мнението на играчите все още не е ясно как точно ще реагира ръководството на Ливърпул. През този сезон отборът се представя много слабо. Мърсисайдци заемат девето място във временното класиране във Висшата лига с 23 точки като изостават на 10 от лидера Арсенал. Подобна е ситуацията и в Шампионска лига, където възпитаниците на Слот се намират на 13-та позиция с 9 пункта.

