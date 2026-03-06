Войната в Украйна:

Фаза на Луната и аспект на деня на 7 март 2026 г. Време за промяна

06 март 2026, 12:25 часа 0 коментара
Съдържание:

На 7 март 2026 г. Луната е намаляваща, 18-и лунен ден до 22:58 часа. Ретроградният Меркурий в Риби продължава работата си по преразглеждане на недовършени дела. Стари писма, забравени обещания, хора, с които някога не сте успели да общувате – всичко това може да изплува отново утре. Но е важно да разберете: Меркурий не връща миналото, за да ви държи заседнали в него. Той предлага шанс да видите стари сценарии от нова перспектива и най-накрая да завършите това, което се е проточило твърде дълго. Думите, изречени утре, може да носят особена тежест – дори и да изглеждат случайни.

Време за промяна

Под влиянието на тази комбинация може да изпитате силно желание да повярвате в красива история – във връзка, нов проект или в чувствата си. Но Сатурн наблизо няма да ви позволи да забравите реалността. Сякаш пита: какво стои зад това? Дали този сън има солидна основа? Готови ли сте да инвестирате време и усилия в него? Това не е разрушително влияние, а по-скоро филтър, който разделя истинските ценности от празните илюзии. Погледнете трезво на връзките, които са изглеждали идеални, но всъщност изискват много повече усилия от очакваното. Ако отдавна чувствате, че е време да промените нещо, днес може да намерите решителността да направите първата крачка.

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване. Сънищата в този лунен ден в повечето случаи се сбъдват. Ако имате ярки и добри сънища - така ще бъде и в живота. Лошият сън може да бъде обърнат. Това е във вашите сили. Когато се събудите, трябва незабавно да погледнете ярка електрическа или слънчева светлина.

Снимки: iStock   

