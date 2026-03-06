Цената на бензина в Сърбия се увеличи, като литър от горивото през следващата седмица ще струва 184 динара. Така бензинът ще бъде по-скъп с 3 денара на литър. През следващите седем дни цената на евродизела също нараства сн 3 денара, като ще бъде 203 динара за литър, съобщава Радио и Телевизия на Сърбия. "Решихме днес да увеличим цената на горивата с до 3 динара, заяви сръбският президент Александър Вучич. За да спрем инфлацията, да помогнем на гражданите и икономиката, ще подготвим начини за постигането на това през следващите седем дни, подчерта сръбският президент Александър Вучич.

„Известна лъжа е, че петролът обикновено се изнася от страните от Персийския залив, тоест през Ормузкия проток. Има огромен недостиг на петрол, той вече е 90 долара за барел, след 48 часа ще стане 100 долара. Ако тези страни се съгласят, че няма да има износ на петрол поради риска, петролът ще поскъпне до 130 и 140 долара, което е двойно повече от предишното“, каза Вучич пред проправителствената TV Pink.

Идеята на Вучич- намаляване на акциза

Междувременно сръбският президент Александър Вучич обяви какво трябва да се направи, за да се намалят цените на горивата.

Според него ще трябва да се намалят акцизите, за да се избегне голям скок в цените на горивата.

Имаме законово ограничение, че акцизът може да бъде намален с максимум 20 процента от общата цена", добави още Вучич.