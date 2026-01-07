Войната в Украйна:

07 януари 2026, 22:24 часа 0 коментара
Фаза на Луната и аспект на деня на 8 януари 2026 г. Търсете баланса

На 8 януари 2026 г. Луната е намаляваща, 20-и лунен ден до 23:09 ч. Вселената посвещава утрешния ден на изкуството на баланса. Ако 7 януари ви се е струвало като решително изкачване, 8 януари е моментът, в който ще спрете, за ​​да се огледате и да разберете как вашият път влияе на околните. Енергията продължава да се определя от мощен стелиум в Козирог (Слънце, Венера, Меркурий, Марс), задаващ тон на дисциплина и решителност. Ключовият играч обаче е Луната, преминаваща в дипломатическия и естетически знак Везни.

Уникален диалог

Тази комбинация създава уникален диалог между „трябва“ и „можем“, между личните постижения и качеството на взаимоотношенията. Основната задача за деня е да се намери балансът. Денят събужда в нас силна нужда от хармония, справедливост, красиви форми и приятна комуникация. Започнете деня с намерението да търсите златна среда.

В професионалната сфера това е идеално време за преговори, формиране на полезни съюзи, публично говорене и всяка работа, която изисква както стратегическо мислене, така и чар. В личните отношения денят е благоприятен за обсъждане и балансиране на отговорности, разрешаване на дребни разногласия и просто за наслаждаване на компанията си – може би в красива, стилна обстановка.

Новолуние 2026 година

Сънища и подстригване

Подстригването на 20-ти лунен ден не е препоръчително. Сънищата в този ден се сбъдват много бързо. Образите от видяното насън ще ви разкрият тайните на подсъзнанието.  

Пълнолуние 2026 година 

