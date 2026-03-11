МАЕ планира освобождаване на рекордно количество петрол от резервите си на световния пазар

Международната агенция по енергетика (МАЕ) предложи най-голямото освобождаване на петролни резерви в историята си, за да свали цените на суровия петрол, които скочиха рязко заради войната между САЩ и Израел с Иран, съобщи Wall Street Journal, позовавайки се на запознати с въпроса служители.

Освобождаването ще надхвърли 182-та милиона барела петрол, които страните-членки на МАЕ пуснаха на пазара през 2022 г., когато Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна, добави WSJ.

Министрите на финансите от Г-7 ще обсъдят възможността за освобождаване на петрол от складовете в отговор на покачването на цените заради войната в Близкия изток.

Спешната среща на длъжностните лица, в която ще участва и ръководителят на Международната агенция по енергетика, ще се проведе по-късно днес, като ще бъдат разгледани планове, включващи количество от 300 до 400 милиона барела.

Защо е важно?

Предложението на МАЕ има за цел да се противодейства на смущенията, причинени от почти пълното затваряне на Ормузкия проток. Тесният воден път се намира между Персийския залив и Оманския залив и свързва износа на петрол от региона със световните пазари. Според Wall Street Journal около 1/5 от световните доставки на петрол преминават през пролива всеки ден, а заплахата от атаки на танкери от Техеран е спряла корабния трафик.

От 28 февруари, когато САЩ и Израел започнаха удари срещу Иран, цените на суровия петрол скочиха с близо 40%, като за кратко преминаха границата от 100 долара за барел. Цените обаче паднаха тази седмица, тъй като търговците следяха внимателно изявленията на президента Доналд Тръмп за това колко дълго може да продължи конфликтът. Във вторник цените на суровия петрол паднаха под 84 долара за барел, въпреки че цените на дизела продължиха да се покачват.

Изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол заяви в понеделник, че страните-членки държат около 1,2 милиарда барела публични петролни запаси, заедно с още 600 милиона барела в задължителни търговски запаси. Според него този комбиниран резерв може да покрие приблизително 124 дни загуба на доставки от Персийския залив.

Агенцията освобождава на два пъти резервите си от суров петрол през 2022 г., след като Русия нахлу в Украйна. Този ход обаче първоначално повиши цените на петрола с близо 20%, тъй като търговците интерпретираха освобождаването като знак, че кризата е по-сериозна от очакваното.

Едно от най-забележителните координирани освобождавания се случи през 1991 г., когато тогавашният президент на САЩ Джордж Буш нареди първото в историята изтегляне на Стратегическия петролен резерв, докато водената от САЩ коалиция започна операция "Пустинна буря" в Ирак. Страните-членки на МАЕ също освободиха петрол от запасите си по координиран план, подготвен преди инвазията.

Цените на петрола паднаха с повече от 20% в първия ден на водената от САЩ атака. По времето, когато коалиционните сили влязоха в Ирак и Кувейт през февруари, петролът от Стратегическия петролен резерв вече беше достигнал пазара.

МАЕ е създадена през 1974 г. след арабското петролно ембарго. Западните страни създадоха организацията поради зачестилите ирански атаки срещу петролни танкери, преминаващи през пролива. Нейната цел е да координира енергийната политика и да гарантира сигурността на доставките на петрол по време на пазарни смущения.

Агенцията определя насоки за нивото на запасите от суров петрол, които страните-членки трябва да поддържат, и координира аварийните изпускания, за да стабилизира световните пазари по време на кризи.

