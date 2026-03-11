Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Самолет бедства в небето, готви се за аварийно кацане (ВИДЕО)

11 март 2026, 8:52 часа 454 прочитания 0 коментара
Руски самолет на авиокомпания „Россия“ е подал сигнал за бедствие. По информация на NEXTA причината е в разхерметизация на кабината. На борда на машината Красноярск-Якутск има 120 пътници и шестима членове на екипажа. Airbus A319 е подал сигнал за бедствие половин час след излитане. Самолетът е обърнал посоката в небето над село Богучани и след това се е насочил обратно към Красноярск.

Кацане

В момента самолетът кръжи в близост до летището, за да изразходи горивото си преди да кацне.

Припомняме, че пътнически самолет на руската авиокомпания UTair („ЮТэйр“) подаде сигнал за спешно кацане малко след излитането си от Дубай в следобедните часове на 8 януари. Boeing 767-224 отлетя към Москва и е трябвало да кацне в 21:15 ч. местно време на летище „Внуково“. Вместо това обаче са се появили проблеми и самолетът е кръжал над Дубай известно време, за да се освободи от част от говирото и да може да се върне на първоначалната си точка. Спешното кацане бе успешно. От UTair добавиха, че връщането на летището в Обединените арабски емирства (ОАЕ) се е случило поради „технически причини“.

Проблеми с руската авиация

Заради западните санкции, Русия е особено силно ограничена що се отнася до гражданската си авиация - както като резервни части, така и за извършване на квалифицирани ремонти от производител, а повечето самолети са чуждо производство.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Авария самолет руски самолет
