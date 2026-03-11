Андрей Янкулов: Прокуратурата се дискредитира по случая с Теодора Георгиева

Прокуратурата се дискредитира с отговора, в който признава, че има убедителни доказателства за корупция на Теодора Георгиева. Необяснимо е защо не са предприети действия. И ако са счели, че доказателствата не са убедителни, защо са ги изпратили на европрокуратурата. Това каза служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов в ефира на Нова телевизия.

По думите му едната възможност е, че те считат, че това са убедителни данни за корупция. Но при това положение не може да се обясни защо няма последващи действия. Другият вариант е, че се смята, че няма достатъчно доказателства, но защо тогава се праща.

Попитан държана ли е Теодора Георгиева с тези твърдения, той каза, че няма как да каже каква е точната хипотеза. "Не знам колко са достоверни тези доказателства. Няма как да твърдя с категоричност какво се е случило. Това, което е ясно, че така не се води наказателно производство. Това е една частичка. Вадим сега показания за Георгиева, но тези лица са говорили назад във времето и за други хора", каза Янкулов.

"Не е ясно как е изяснявана цялостната фактическа обстановка и дали доказателствата по случая са проверени. По този начин не може да се води производство. Прокуратурата казва, че има показания на трима свидетели, неясно каква е самоличността им, а това също е важно", допълни министърът.

Янкулов даде пример със случая "Осемте джуджета", където е имало сходни показания за подкупи за магистрати от Петьо Еврото, но не е ясно чии са. "Преди година прокуратурата заяви, че ще проверява изтеклите в публичното пространство записи по делото "Осемте джуджета". Във вчерашната справка няма информация за това дали е назначена видеотехническата експертиза, за която се говореше. Теодора Георгиева не отрича среща с Пепи Еврото, но казва, че записът е орязан. Можем да направим обосновано предположение, че тези материални носители са се озовали в СГП. Оттам насетне не знаем какво се е случило с тях", отбеляза той.

Янкулов обясни, че всички магистрати се разследват за престъпления по служба от Софийска градска прокуратура. Той припомни, че за и.ф. главен прокурор съществува механизъм за разследване от ад хок прокурор. Според него обаче той много трудно функционира, макар на този разследващ магистрат да му е дадена повече независимост.