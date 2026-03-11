Огнен ад: Жертви и ранени след горящ автобус в Швейцария (ВИДЕО)

Най-малко 6 души загинаха, а петима бяха ранени, след като пожар изпепели автобус в Швейцария. Инцидентът е възникнал във вторник, около 18:25 ч. местно време, в град Керцерс, в кантон Фрибург. Огънят бързо е обхванал автобуса и го е изпепелил.

"Няколко души са ранени и няколко души са загинали. Спешните служби реагират в момента. Причините все още не са известни", съобщи местната полиция.

В последствие на пресконференция, по време на която полицията потвърди броя на жертвите, говорителка на органите на реда обяви, че има информации за човек, който е полял автобуса с бензин, но тази версия все още не е потвърдена.

Полицията в момента третира пожара и като възможен инцидент, и като потенциално умишлено действие.

Няколко линейки и хеликоптер бяха изпратени на мястото на инцидента, а трима ранени бяха откарани в болница. Други двама са прегледани на място, но не са се нуждаели от болнично лечение.

Полицията заяви, че операциите по възстановяване и обезопасяване на района продължават.

