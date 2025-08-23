Войната в Украйна:

23 август 2025, 17:13 часа 0 коментара
Хороскоп за утре, 24 август: Везните ще празнуват неделята като царе, а Рибите ще им падне пердето

Неделя е денят, който всички чакаме с нетърпение – време за почивка, презареждане и мигове с любимите хора. Но дали всички зодии ще се радват на спокойствие? Звездите са подготвили различни сценарии за всеки от нас – от радост през полезни дела, до трудни изпитания и изблици на емоции. Нека заедно разберем какво ни очаква в неделния ден според зодиакалния ни знак.

Овен

Овните ще започнат неделята с усмивка. Денят им ще бъде лек и приятен, без излишни тревоги. Те ще се радват на спокойствие и хармония, което ще им даде нужната енергия за предстоящата седмица. Това е ден, в който могат да се отдадат на любимите си занимания. Семейната атмосфера също ще бъде подкрепяща и топла. Овните ще почувстват, че са точно на мястото си.

Телец

Телците ще усетят порив да бъдат полезни – и за себе си, и за другите. Те ще намерят удоволствие в дребните, но значими задачи, които ще свършат през деня. Някой близък може да поиска тяхната помощ и те ще я дадат с удоволствие. Това ще ги накара да се почувстват удовлетворени. Денят ще бъде напрегнат, но изпълнен с добри емоции. Телците ще завършат неделята с усещане за добре свършена работа.

Близнаци

Близнаците ще се радват на особено приятен ден. Ще намерят поводи за усмивки и радост в малките неща. Общуването с приятели ще им носи настроение и лекота. Ще забравят за грижите и ще се отпуснат в потока на хубавите емоции. Денят ще им даде възможност да презаредят енергията си. Те ще почувстват, че всичко е наред.

Рак

Раците ще се чувстват по-умислени и напрегнати. Негативните емоции могат да надделеят и да им развалят настроението. Те ще трябва да се постараят да не потъват в мрачни мисли. Денят може да им донесе конфликти с близки хора, ако не се овладеят. Нужно е да проявят повече търпение. Ако успеят да се справят с напрежението, вечерта ще им донесе облекчение.

Лъв

Лъвовете ще бъдат активни и полезни. Те ще намерят начин да свършат нещо значимо – както за себе си, така и за другите. Това ще ги накара да се почувстват важни и високо ценени. Денят ще им даде шанс да покажат щедростта си. С помощта им някой близък ще намери решение на проблем. В края на деня ще се почувстват горди със себе си.

Дева

Девите няма да имат най-спокойната си неделя. Негативните емоции ще ги следват и ще им бъде трудно да се отпуснат. Те ще усещат напрежение, което може да се отрази на връзките им с околните. Нужно е да внимават да не изказват неща, за които ще съжаляват после. Денят ще е изпитание за търпението им. Най-добрият начин да го преминат е да си осигурят малко време насаме.

Везни

Везните ще се чувстват истински щастливи. Неделята ще им поднесе много поводи за радост. Ще могат да забравят за всички грижи и да се потопят в наслада. Те ще празнуват деня си като царе – с лукс, комфорт и внимание от близките. Дори и без конкретен повод, ще усетят, че животът им носи празнична атмосфера. Смехът няма да слиза от лицата им.

Скорпион

Скорпионите ще открият смисъл в това да помогнат на някой друг. Денят ще им поднесе ситуации, в които ще проявят своята сила и загриженост. Те ще се почувстват горди от това, че могат да бъдат опора. Някои Скорпиони може да се посветят на благотворителност или на полезни дела у дома. Денят ще им даде усещане за смисъл и това ще ги изпълни с удовлетворение.

Стрелец

Стрелците ще се сблъскат с вътрешни противоречия. Те ще имат трудности да намерят баланс между емоциите си. Негативните настроения ще ги преследват и ще усещат, че нещо им липсва. Това може да ги направи по-резки към околните. Добре е да избягват конфликти и да потърсят спокойствието. Вечерта ще им донесе малко повече яснота.

Козирог

Козирозите ще изживеят един наистина безгрижен ден. Ще имат възможност да се отпуснат и да се насладят на малките радости. Денят ще им предложи време за тях самите и за любимите им хора. Няма да имат кой знае какви ангажименти. Ще се чувстват в хармония със себе си и света. А това ще им даде нови сили за идната седмица.

Водолей

Водолеите ще почувстват, че е време да помогнат на някого. Неделята ще им даде шанс да покажат най-доброто в себе си. Те ще се чувстват удовлетворени, когато направят нещо полезно за близък човек. Може да прекарат деня в грижи за другите или в решаване на чужди проблеми. Това ще им донесе вътрешна радост,че са били в помощ на друго човешко същество.

Риби

Рибите ще имат труден ден, в който емоциите им ще бъдат извън контрол. Те ще усещат силно напрежение и това може да доведе до импулсивни действия. Възможно е да изрекат думи, за които после ще съжаляват. Ще им падне пердето и ще бъде трудно да се овладеят. Важно е да намерят начин да се успокоят. Ако се вслушат в съветите на хората около себе си, могат да избегнат по-големи неприятности.

Христина Христова
