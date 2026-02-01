Животът на тези зодии ще се преобърне на 180 градуса през февруари 2026

Февруари 2026 г. се преобърне живота на 4 зодии. За тях този период ще донесе особено благоприятни условия за растеж, късмет и разширение на възможности. Планетарните влияния на месеца създават рядка комбинация от транзити, които ще подобрят ресурсите, финансите и личните перспективи.

Водолей

За Водолеите започва нов двугодишен цикъл на Марс в техния знак, задавайки посоката за действия и постижения през следващите години. Венера се присъединява към Марс, засилвайки темите за привличане, финанси, лични ценности и желания. Комбинираното влияние на тези планети ви прави особено видими и засилва способността ви да привличате късмет и материални възможности. За тези, които са необвързани, това е и период на нови запознанства.

2–8 февруари: Не по вода, а по пари седмицата ще върви за 4 зодии

На 9 февруари Венера навлиза в Риби и преминава през втория ви дом на финансите до 5 март. Тази позиция насърчава растежа на доходите и самочувствието, а също така влияе върху това как другите ви възприемат.

Риби

През февруари Сатурн най-накрая завършва тригодишен транзит през вашия първи дом, което се случва само веднъж на всеки 30 години. Този период беше труден, но ви даде важни уроци. На 13 февруари Сатурн преминава в Овен, вашият втори дом на парите и ресурсите, където през следващите три години фокусът ще се измести към финансовата стабилност и дългосрочната сигурност.

2–8 февруари: Идва уникално щастлива седмица за 4 зодии!

Юпитер продължава ретроградното си движение през вашия пети дом – сферата на любовта, творчеството, децата и радостта. Въпреки че влиянието му е насочено навътре, той ви помага да преоцените взаимоотношенията си и да разберете кой и какво наистина съответства на вашите ценности.

Козирог

През последните три години Сатурн преминава през вашия четвърти дом, фокусирайки се върху семейството, дома и въпросите, свързани с личната подкрепа. Този период може да е бил свързан със загуби, отговорности или големи домакински разходи. На 13 февруари Сатурн навлиза в Овен и се премества във вашия пети дом на любовта, децата и приятелството, където ще остане до април 2028 г. Акцентът постепенно се измества към личните радости, взаимоотношенията, както и проблеми, свързани с децата и романтичната стабилност.

През февруари Марс и Венера преминават през втория ви дом на парите, засилвайки фокуса ви върху финансовите въпроси. Марс засилва желанието ви да печелите пари, докато Венера може да донесе както материална печалба, така и повишено самочувствие. На 10 февруари Венера преминава в Риби, хармоничен знак за вас, и активира третия ви дом на комуникацията, което прави преговорите и обмена на информация особено важни.

Рак

Юпитер продължава движението си през вашия първи дом, създавайки благоприятен фон за растеж, разширяване и лични възможности. В ретроградно положение той ви насърчава да прегледате миналите си постижения и да коригирате следващите си стъпки. Тази позиция осигурява и допълнително чувство за вътрешна сигурност.

В началото на месеца Марс и Венера са във вашия осми дом, който е свързан с инвестиции, заеми и споделени ресурси. Този транзит често показва финансова подкрепа или подобрение на финансовото ви състояние чрез партньор.

Хороскоп за утре, 2 февруари: Петльовден ще събуди късмета на Везните и ще даде сила на Козирозите