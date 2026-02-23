Как влияе порталът на затъмнението на всяка зодия от 23 февруари до 1 март

Тази седмица се случва мощна енергийна промяна. Порталът на затъмнението е отворен и ще повлияе различно на хороскопа на всеки зодиакален знак от 23 февруари до 1 март 2026 г.

Връщаме се към себе си след силното слънчево затъмнение миналата седмица и преди лунното затъмнение следващата седмица. Луната в Близнаци дава началото на нещата, позволявайки ни на всички да се свързваме и общуваме свободно. Приятелствата са основна тема в началото на седмицата, докато се учим как да се показваме пред хората, на които държим .

Луната в Рак на 26 февруари носи засилени емоции, преди творческата Луна в Лъв на 28 февруари да ни извади от криза и да ни зареди с енергия за пътя напред.

Овен

За вас, Овни, тази седмица е посветена на приятелствата и вашите цели за бъдещето . Затъмнението от миналата седмица ви направи по-наясно с групите, с които общувате. Сега е моментът да бъдете много внимателни кого допускате до себе си.

Транзитите тази седмица ви позволяват да видите по-ясно какво бихте искали да създадете и постигнете в бъдеще. През следващите няколко месеца ще прецените дали плановете ви трябва да бъдат променени. Сатурн във вашия знак помага, като ви кара да забавите темпото и да станете по-малко импулсивни.

Телец

След слънчевото затъмнение във Водолей, разбирате защо е важно да стоите далеч от драмата. Докато транзитите тази седмица ви фокусират върху сътрудничеството, това е и време да се почувствате по-комфортно, работейки самостоятелно.

Сатурн в Овен ви помага да станете по-независими, докато ретроградният Меркурий ви показва, че да сте отшелник не е чак толкова лошо нещо. Всъщност, това може да ви помогне да развиете творческите си умения , стига да сте търпеливи в процеса.

Близнаци

Чрез предизвикателствата, с които се сблъсквате тази седмица, ще откриете много дарове, а сияйната Луна в Лъв ще ви вдъхне увереност и спокойствие. Ако сте загубили вяра в себе си, можете да я разпалите отново през този сезон на Риби.

Имате нарастващо желание да започвате нови неща, но с ретроградния Меркурий на 26 февруари е най-добре да се съсредоточите върху планирането и стратегията. Помислете за връщане към съществуващ проект, за който може би сте забравили.

Рак

По време на затъмнението миналата седмица преживяхте прераждане, тъй като транзитът върна някои емоционални теми от миналото. С лунните събития тази седмица очаквайте да видите силата си да се завърне .

Сатурн е тук, за да ви помогне да изградите бронята си и да освети пътя, който си проправяте. Луната в Лъв ви държи фокусирани върху целите, които искате да постигнете в бъдеще. Този лунен транзит добавя елемент на надежда, който се усеща като благословия за вас.

Лъв

За теб, Лъв, енергията тази седмица е съсредоточена върху негативните навици, които имаш в романтичния си живот. Сега е моментът да се откажеш от тези навици и да си внимателен към енергията си. Не позволявай на миналото да диктува настоящето ти.

Ако сте в съществуваща връзка, сезонът на Риби ви позволява да установите по-дълбоки връзки чрез смислена комуникация и качествено време. Луната в Близнаци също ви помага да бъдете по-склонни да общувате и да се отваряте към приятели или партньора си.

Дева

Ретроградният Меркурий ви учи как да бъдете по-търпеливи с другите, Дева. За щастие, Сатурн вече не е в Риби, което носи предизвикателства. Въпреки че е възможно да се справите с недоразуменията, Венера в Риби добавя подкрепа. Тази седмица е лесно да стоите далеч от драмата. Съсредоточете се върху запазването на мира и бъдете максимално дипломатични.

Везни

Не търсете любов, която не си струва времето ви, Везни. Приоритизирайте привличането на партньори и приятели, които са в съответствие с вашите цели. За щастие, Сатурн в Овен е в опозиция с вашия знак, напомняйки ви да останете здраво стъпили на земята и да бъдете по-проницателни, когато допускате хора в живота си. През това време се учите как да бъдете по-малко съзависими.

Скорпион

През това време може да се чувствате сякаш събирате парчетата след затъмнението миналата седмица. Не забравяйте да се отнасяте добре към себе си и да си давате любовта, от която се нуждаете . Ретроградният Меркурий ви позволява да забавите темпото и да се съсредоточите върху хобитата, които ви носят много вълнение и радост.

Концентрирайте се върху това, което ви вълнува, и по време на този ретрограден период можете да изострите тези умения. Например, ако сте започнали проект за рисуване, може да се върнете към него през този период и да подобрите способностите си.

Стрелец

Тази седмица помислете за динамиката, която имате с другите, и как се отнасяте към тях. Ако сте били агресивни в маниерите си или не сте успели да слушате другите, сега е подходящ момент да започнете да променяте навиците си.

След затъмнението, добрата работа с другите е много важна. Подобрете комуникацията си по време на ретрограден Меркурий и дайте приоритет на изслушването на другите . Това може да ви помогне да станете по-добър лидер.

Козирог

Ако сте жонглирали с твърде много неща едновременно, това е период, в който да сте внимателни към енергията си. Отворете планера си и го използвайте. Затъмнението миналата седмица ви показа, че трябва да сте внимателни към времето и графика си.

Меркурий е ретрограден на 26 февруари, което ще ви научи как да балансирате дома и работата си. Времето е важно, особено ако се чувствате изтощени . Вземете си почивката, от която се нуждаете, и не бързайте, особено след като следващата седмица има още едно затъмнение.

Водолей

Вие продължавате да бъдете звездата на шоуто, въпреки че сега сме в сезона на Риби. Въпреки че Луните в Близнаци и Лъв са свързани с любовта, това е и период, който отразява любовта към изучаването на нови неща.

Може да навлезете в нова глава с образователните си цели или да се почувствате насърчени да работите по-усърдно, за да постигнете успех. Сатурн в Овен повишава представянето ви, стига да останете усърдни и подготвени.

Риби

Меркурий е ретрограден във вашия знак на 26 февруари. Този транзит ви напомня да бъдете внимателни в комуникацията си. Проверявайте имейлите си, преглеждайте проектите си, проверявайте планера си и мислете, преди да говорите.

С Венера във вашия знак, нещата са поносими през следващите няколко седмици. Когато Луната е в Рак, е лесно за вас да се сдобиете с приятели или романтични партньори. Това е период за изцеление, Риби.