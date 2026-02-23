150-килограмовият вратар, който забърка един от най-големите скандали в историята на ФА Къп

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

От години „черното тото“ е една от най-дискутираните теми в света на футбола. Причината е, че уредените мачове и нагласените резултати тровят любимия на милиарди по света спорт. Този нелицеприятен феномен обаче не е отскоро. Напротив, в историята на футбола сме ставали свидетели на стотици съмнителни двубои и „изненадващи“ резултати. Проблемът е, че „черното тото“ много трудно може да бъде доказано.

Все пак властимащите във ФИФА, УЕФА и отделните федерации правят всичко по силите си да го ограничат. Понякога се справят, понякога – не. Напоследък битката стана още по-трудна, тъй като на пазара се появиха хиляди букмейкърски компании, а феновете могат да залагат в почти всяка една държава по света. Това прави проследяването на паричните потоци много сложно, но това е тема на друг разговор. Тук ще ви разкажем историята на един 150-килограмов вратар, който забърка един от най-големите скандали в историята на ФА Къп.

Уейн Шоу яде пай на резервната скамейка

Датата е 20 февруари 2017 година. Нискоразрядният Сътън Юнайтед е големият хит в турнира за ФА Къп, като достига до исторически 1/8-финал в надпреварата. В този ден тимът, воден от Пол Досуел, приема гранда Арсенал. Срещата се предава по националните телевизии и предизвиква сериозен интерес у феновете. Двубоят завършва при резултат 2:0 за лондончани, които слагат край на приказката на аматьорския клуб. В 82-ата минута обаче се случва нещо, което завинаги остава в историята на най-стария футболен турнир в света.

Резервният вратар на Сътън Уейн Шоу прави нещо немислимо, дори и за аматьорски отбор. Стражът, който по това време е на 45 години, е сниман от телевизионните камери как яде тестено изделие. Първоначално всички се забавляват с „изцепката“ на 150-килограмовия футболист, но това е напът да се промени.

Вратарят е погнат от ФА и Комисията по хазарта

След края на мача с Арсенал Футболната асоциация на Англия и Комисията по хазарт на Великобритания започват разследване срещу Шоу и Сътън. Причината е, че букмейкърска компания е приемала залози, че вратарят ще яде пай на резервната скамейка по време на двубоя с „топчиите“. Коефициентът за това е и доста стабилен – 9.00.

На пръв поглед няма нищо притеснително, тъй като на Острова са пословични с това, че букмейкърите приемат залози за всякакви чудати ситуации – да изгасне осветлението в дадена минута, човек да изтича на терена и т.н, и т.н. Историята обаче се „вмирисва“ още повече от факта, че въпросната компания „Sun Bets“ е спонсор на Сътън.

Сътън освобождава Шоу след изцепката

Още на следващия ден Уейн Шоу е освободен от Сътън и слага край на кариерата си, която преминава само и единствено по долните дивизии в Англия. Той също така е глобен с 375 паунда за изцепката. След това самият вратар споделя, че не е направил нищо нередно, а всичко е било на майтап.

„Няколко от момчетата ми казаха преди мача, че се приемат залози дали ще ям пай по време на мача. Казах им, че не знам, но не съм ял нищо цял ден и може и да го направя. В крайна сметка реших да се позабавлявам. Резултатът бе 2:0 за Арсенал, а ние вече бяхме направили всичките си смени и беше ясно, че няма да вляза на терена“.

„Още на полувремето отидох до кухнята и си взех един пай. Бях се приготвил да го изям, ако се отдаде възможност. Паят бе с месо и картофи. Е, отдаде се тази възможност. Момчетата ме подкрепиха. Все пак ние нямаме право да залагаме, но го направих за съотборниците ми и феновете. Направих го, тъй като си мислех, че ще бъде прието на майтап, а след години феновете ще си спомнят този момент и ще са щастливи, че са били част от този мач и са получили хубаво шоу за парите си“, споделя бившият вратар.

Уейн Шоу в момента държи кръчма в Лондон

Поведението на Уейн Шоу обаче скандализира Англия. Мениджърът на Сътън Пол Досуел споделя, че това е хвърлило „черно петно“ върху имиджа на скромния клуб. След края на разследването става ясно, че никой не се е облагодетелствал от действията на вратаря. Най-голямата печалба, изплатена от залога за пая, е 2600 паунда, а тази сума не попада в радара на властите.

След скандала Уейн Шоу така и не се завръща към футбола, дори и като треньор. По думите му вече е загубил любовта си към играта. В последните години масивният вратар е собственик на една от много популярните кръчми в Лондон. Той обаче ще остане в историята като човекът, разпалил един от най-големите скандали със залози на Острова - „Пай-гейт“.

Автор: Бойко Димитров

