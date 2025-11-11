Късметче според зодията за тази седмица, 10 - 16 ноември 2025

Овен

Прегърнете творческата си страна, Овни. Може да предпочитате продуктивни действия пред това да се отдадете на креативността си, но с малко късмет при изгрева на Последната четвърт на Луната в Лъв в сряда, 12 ноември, това ще се промени. Енергията на Лъв представлява вашата творческа страна.

Телец

Внимавайте и слушайте вътрешния си глас, Телец. В четвъртък, 13 ноември, ретроградният Меркурий ще се съедини с Марс в Стрелец. Енергията на Стрелец ви вдъхновява да растете, да приемате промяната и да изследвате всичко, което зове сърцето ви.

Близнаци

През това време може да се наложи да започнете бизнес от вкъщи, да започнете работа дистанционно или да промените живота си, за да освободите място за личните си мечти. Макар че това ще повлияе положително на кариерата и финансите ви, става въпрос и за това най-накрая да можете да се съсредоточите върху това, което е най-важно за вас.

Рак

Отделете време да се потопите в себе си, Раци. Юпитер носи също толкова късмет по време на ретроградното си движение, колкото и когато е директен, така че това не е моментът да ставате пасивни по отношение на живота си.

Лъв

Не се отказвай от мечтите си, Лъв. Трябва да бъдеш нежен към себе си, тъй като в момента си между световете. Миналото е свършено, но бъдещето е все още малко неясно. Въпреки че напоследък може би си се разочаровал от този процес, сега си воден да го прегърнеш.

Дева

Възстановете се от нулата, Дева. Като земен знак, вие ще се отличите в настоящата енергия. Вие сте умели в това да знаете какво трябва да се направи и сте готови да положите усилия, за да постигнете успех.

Това ще бъде от полза, тъй като астрологичната енергия на събота ви дава възможност да се ангажирате и да постигнете напредък в постигането на вашите стремежи.

Везни

Вие сте божествено подготвени за следващата стъпка, Везни. Във вторник, 11 ноември, Юпитер ще бъде ретрограден в Рак. Този транзит представлява година на пробив в професионалния ви живот, както чрез постижения, така и чрез способността ви да натрупвате богатство.

Скорпион

Вселената никога не се отказва от теб. Напоследък преживяваш много неща и целта ти е била да осъзнаеш вътрешната си сила, за да можеш да поемеш контрол над живота си.

Ако си разочарован от този обрат на събитията, е важно да помислиш защо. Искаш да имаш власт над живота си и изборите, които правиш, тъй като именно това ти позволява да привличаш късмет и да работиш с Вселената за осъществяването на мечтите си.

Стрелец

Довери се на себе си, Стрелец. Само защото някои аспекти от живота ви не са се развили по начина, по който сте се надявали, не означава, че сте сгрешили, опитвайки се.

Да вярвате в себе си не означава, че винаги ще се справите както трябва или че всичко ще върви по план. Дори нещо да не е трайно, това не означава, че не е било важна част от процеса.

Козирог

Отдай се на целта си с всичко, което имаш, Козирог. Астрологичната енергия на събота ще даде начало на мощен цикъл на личностно развитие и проявление в живота ти.

Вселената те насърчава да се отдадеш на мечтите и вярванията си, като същевременно ти помага да работиш със силата на проявлението.

Водолей

Преоценете начина си на работа, Водолей. Работата ви е важна за вас; обаче, трябва да чувствате, че правите промяна или допринасяте за по-голямото благо. Това понякога може да ви обърка, тъй като може да се чувствате мотивирани да постигнете успех, но да губите от поглед целта на работата си.

Риби

Пригответе се за драматична промяна, Риби. През този период сте поканени да размислите върху кариерните си цели, както и върху решенията, които сте взели в миналото. Това ще ви помогне да се върнете към предишна идея, позиция или проект.

Уверете се, че каквото и да изберете да правите, представлява връщане към аспект от миналото. Ето как можете да се чувствате уверени, че продължавате да работите с божественото ръководство на вселената.