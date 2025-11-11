Силяновска говори за технически напредък на Скопие за ЕС

Президентът Гордана Силяновска Давкова отбеляза, че в докладите на Европейската комисия (ЕК) оценяваната държава може да е технически напреднала, но политически блокирана или техническата оценка понякога е представена през политическа призма. Относно последния доклад на Европейската комисия за напредъка на страната, Силяновска Давкова подчерта, че докладите трябва да бъдат по-скоро техническа картина, тъй като диагностицират, класифицират и оценяват, предаде македонската медия "Телма".

„Заключението би било, че технически може да се напредва, но политически може да се блокира. Или пък техническата оценка понякога се представя през политическа призма“, каза президентът. Тя подчерта, че вторият момент, т.е. представянето му през политическа призма, е проблематичен и добави, че може би в бъдеще някои от тези въпроси трябва да бъдат обсъдени в компетентните органи.

Северна Македония трябва да впише българите в конституцията си

В своя Доклад за напредъка на страната за 2025 г. Европейската комисия отбеляза, че е важно страната да постигне напредък и да финализира цялата подготвителна работа, свързана с критериите за отваряне на клъстера „Основни ценности“, особено в областите на върховенството на закона, защитата на независимостта и почтеността на съдебната система и засилването на борбата с корупцията и организираната престъпност. „Съветът определи на Северна Македония условията за започване на преговори за присъединяване по Клъстер едно (Основни ценности), след като конституционните изменения бъдат приети", се посочва в доклада.

Припомняме, че Северна Македония през 2022 г . се съгласи да впише българите в своята конституция, за да започнат преговорите за ЕС. Това обаче не се случва в продължение на три години.