Kaufland раздаде близо 2 млн. лева чрез станциите си за рециклиране

Над 36 млн. пластмасови опаковки и алуминиеви кенове са върнати от клиентите от внедряването на системата през 2023 г.

Kaufland България е събрал над 36,1 млн. пластмасови бутилки и алуминиеви кенове в своите станции за рециклиране. За върнатите опаковки веригата е раздала над 1,8 млн. лева под формата на ековаучери. Към момента ритейлърът разполага с 11 автоматa за рециклиране, като пилотният проект стартира през март 2023 г.

„Инициативата на Kaufland се доказа като изключително успешна. Доказва го фактът, че машините за рециклиране буквално „прегряват“ и не могат да смогнат да приемат всички празни опаковки. Това показва, че българските граждани искат да участват в депозитна система и да виждат как техният принос реално е в полза на околната среда. Моето лично убеждение е, че при добре работеща национална депозитна система ще се облекчи както работата на организациите по оползотворяване, така и предизвикателствата на общините по въвеждане на принципа „замърсителя плаща“. Смятам, че гражданите доброволно ще поискат нейното въвеждане и това не е задължително да бъде по-скъпо за тях“, заяви Валери Говедаров, мениджър „Устойчивост и кръгова икономика“ в Kaufland България по време на конференцията „Зелена трансформация: “Кръгова икономика и устойчиво развитие – разширена отговорност на потребителите /РОП/“, организирана от списание Enterprise.

Той коментира още, че успехът на пилотния проект е резултат от координираните усилия на много специалисти от логистиката и обслужващите екипи в магазините до партньорите, които превръщат събрания материал обратно в нови опаковки. По думите му именно това е силата на кръговата икономика - да запази качеството на ресурсите и да ги върне обратно във веригата на доставки.

Станциите за рециклиране на Kaufland приемат пластмасови бутилки от PET материал (обозначени със съответния знак) и алуминиеви кенове до 3 литра. До момента са събрани над 210 тона алуминиеви кенове, а останалите опаковки са PET бутилки. За всяка върната в станциите за рециклиране бутилка клиентите на ритейлъра получават „ековаучер“ от 5 стотинки, който е финансиран от Kaufland. Ваучерите могат да се използват на касите на същия хипермаркет в рамките на 90 дни, а от края на септември 2024 г. компанията дава възможност и за дарение на събраната сума в полза на Българския Червен кръст (БЧК).

Kaufland продължава да развива проекта с цел насърчаване на кръговата икономика и отговорното потребление. Към момента станциите са разположени в 11 магазина в общо шест града - София (бул. „Царица Йоанна“ №97, ул. „Филип Аврамов“ №3 и бул. „Ген. Тотлебен“ № 36, ул. „Скопие“ 1, бул. „Г.М. Димитров“ 12), Пловдив (бул. „Цариградско шосе“ № 94 и ул. „Брезовско шосе“ №127), Варна (ул. „Д-р Петър Скорчев“ №2), Бургас (ул. „Янко Комитов“ 8), Велико Търново (ул. „Краков“ 2Б) и Плевен (ул. „Сан Стефано“ 80).