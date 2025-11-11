Любопитно:

13 дни плюс 13 дни и още 13 дни: Пялата антивоенна песен руска певица пак е в ареста

Вокалистката на руската група Stoptime Диана Логинова, чийто артистичен псевдоним е Наоко, както и китаристът на групата Александър Орлов бяха осъдени на още 13 дни арест. Този път официалната версия е, че двамата организирали непозволено масово събитие - всъщност руският съд, в случая Ленинградският районен съд в Санкт Петербург, пак ги осъди заради изпълнение на песен, която се счита за антивоенна от режима на руския диктатор Владимир Путин - Още: След 2 седмици затвор - и глоба за песен, напомняща на режима на Путин за времето без война (ВИДЕО)

И за Наоко, и за Орлов това е трети арест. Първият арест беше извършен на 15 октомври. В момента на свобода е само барабанистът на групата, Владислав Леонтьев. SOTAVision уточнява, че съдът отхвърлил всички искания на защитата на Наоко и Орлов, с изключение на призоваването на майката на Диана, Ирина Логинова, като свидетел.

Още: Антивоенни песни и нов арест на уличен музикант в Русия

