"Това е много лош рекорд": Колко украинци са избягали от армията. Самоотлъчки и дезертьорство

През все още неприключилата 2025 година са образувани повече дела за дезертьорство от украинските въоръжени сили и незаконно напускане на Украйна отколкото за целия период от 2022 г. до края на 2024 г. Това става ясно от отговор на Главната прокуратура на Украйна на запитване от украинската медия NV. Отбелязва се, че от януари 2022 г. до октомври 2025 г. в Украйна са образувани 255 хиляди дела по Закона за наказателното правосъдие и още 56,2 хиляди - за дезертьорство. Общо това са над 311 000 наказателни производства.

В същото време, само през периода януари-октомври тази година, правоохранителните органи са регистрирали 162 500 дела за самоволно напускане на военните части, като около 7,7 хиляди производства са изпратени в съда.

Освен това, през десетте месеца на тази година са образувани още почти 21 600 производства за дезертьорство. В тази категория 195 дела са влезли в съда.

За сравнение, през 2024 г. са регистрирани 67,8 хиляди производства за самоволно напускане на частите и 23,3 хиляди дела за дезертьорство, докато през 2023 г. - те са били съответно 17,6 хиляди и 7,8 хиляди, а през 2022 г. - съответно само 6,6 хиляди и 3,4 хиляди.

Изданието посочва, че миналата седмица журналистът и бивш депутат Игор Луценко, който в момента е командир на ударно звено за безпилотни летателни апарати, съобщи, че според официални данни 21 602 души са избягали от армията само през октомври тази година.

"Това е рекорд. Това е много лош рекорд. На всеки две минути един човек бяга от нашата армия. Докато дочетете тази статия до края, друг войник ще напусне украинската армия и Украйна ще стане по-слаба с още един защитник", отбеляза той.

В същото време Луценко подчерта, че това са само официални данни. Според него много случаи на дезертьорство или напускане на страната остават нерегистрирани. "Това е проблем номер едно на армията. И следователно това е проблем номер едно на страната", казва военният.

