МУЗИКАУТОР: Необходимо е спазване на Закона за авторското право при финансиране на културни проекти по НПВУ

От сдружението настояват компетентните институции незабавно да въведат механизъм, с който правата на авторите на музика да бъдат защитени. Само по този начин може да се гарантира, че средствата по НПВУ ще бъдат разходвани в пълно съответствие със закона

Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на България е стратегически инструмент за развитие, чрез който страната ни получава средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз – част от инициативата NextGenerationEU. В него специално внимание се отделя на творческите индустрии, културните политики и местните културни инициативи, които са ключови за устойчивото развитие на българската култура.

МУЗИКАУТОР отбелязва, че при вече проведените процедури за финансиране от Национален фонд „Култура“ (НФК), както и в предстоящите сесии на общинските културни програми, липсва изискване за представяне на доказателства за уредени авторски права при кандидатстване на проекти за одобрение, включващи публично изпълнение на музика. Това създава реален риск от нарушения на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и неправомерно използване на публични средства.

Съгласно закона, организаторите на събития с музика са задължени предварително и писмено да уредят авторските права или директно с правоносителите или чрез споразумение с организация за колективно управление на права.

„Неуреждането на авторските права при публично финансирани културни събития е недопустимо. Това ощетява авторите материално и морално и подкопава доверието в културната политика на държавата. Средствата по НПВУ трябва да бъдат разходвани не само ефективно, но и законосъобразно, в защита на българските творци,“ заяви Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.

Особено обезпокоителен е фактът, че в значителна част от общините в България липсва установена практика за уреждане на авторските права при провеждането на фестивали, концерти и други културни събития с музика. В много от случаите самите общини не сключват необходимите договори и не изискват от своите партньори представянето на съответната документация. Това води до неправомерно използване на музикални произведения, ощетява българските автори и създава неравнопоставеност между организаторите, които спазват закона, и онези, които го пренебрегват.

От МУЗИКАУТОР настояват компетентните институции – Министерство на културата, Национален фонд „Култура“, както и общинските администрации, незабавно да въведат механизъм, с който правата на авторите на музика да бъдат защитени. Само по този начин може да се гарантира, че средствата по НПВУ ще бъдат разходвани в пълно съответствие със закона и в подкрепа културното развитие на България.