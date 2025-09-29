Късметче според зодията за тази седмица, 29 септември – 5 октомври 2025

Овен

Не се ограничавайте до минала или неуспешна връзка. Съсредоточете се върху настоящето. Радостта не е задължително да идва от романтична връзка. Можете да получите любов от приятели, семейство или от хобитата, които ви носят блаженство.

Телец

Тази седмица работата върху себе си може да ви помогне да укрепите бронята си, за да се изправите пред миналото с повече смелост след енергията на затъмнението. Не се обсебвайте от минали неуспехи, тъй като това е период на възстановяване. Все още ще сте наясно с промените, които трябва да направите, особено що се отнася до работата с другите.

Близнаци

Професионалните цели ще бъдат в ума ви тази седмица, докато се фокусирате върху достигането на върха, Близнаци. Луната в Стрелец ще ви покаже как да практикувате дипломация, да бъдете по-очарователни и да присъствате във всичките си връзки. Луната в Козирог и Водолей ще ви предостави инструментите, необходими, за да направите трайно впечатление.

Рак

За вас, Раци, тази седмица е посветена на това да се превърнете в най-големия си лидер. Луната в Стрелец ще ви научи да се доверявате на процеса. След това Луната в Козирог ще добави положителна енергия към вашите работни връзки. Това е време да вършите работата с лекота, тъй като ще получите подкрепа от околните.

Лъв

Това е вълнуваща седмица за вас, Лъв, с Луната в Стрелец, която ще ви даде тласък. Идеите ви ще започнат да блестят, тъй като енергията ви свързва с артистичната ви страна. Луната в Козирог ще ви помогне да се съсредоточите върху рутина, която ви позволява да се чувствате по-центрирани.

Дева

През тази седмица ще имате възможности да се свържете със семейството си, тъй като Луната в Стрелец превръща дома във важна тема. Когато Луната е в Козирог, ще изследвате своята креативност. След това Луната във Водолей ще ви помогне да внесете структура и дисциплина. Луната в Риби ви позволява да присъствате във взаимоотношенията си. Ако сте имали някакви проблеми в миналото, тази седмица е подходящ момент да ги разрешите и да покажете повече състрадание към другите.

Везни

Тази седмица има романтична енергия, като вашият сезон ни позволява да се свържем на по-дълбоко ниво с приятели и потенциални партньори. Луните в Стрелец и Козирог в началото на седмицата ви учат, че промените ви очакват, но не бива да позволявате на страха да вземе връх. Научете се да мислите позитивно и не се увличайте по негативите.

Скорпион

Това е седмица, в която да се съсредоточите върху включването на приятни и забавни неща в живота си, скъпи Скорпиони. Луната в Стрелец ще ви подтикне да прекарвате време с хората, които обичате, а Луната в Козирог ще продължи този урок. Сътрудничеството ще бъде много забавно, докато обменяте идеи с други. Това може да доведе до пробиви по време на Луната в Риби. Но първо, Луната във Водолей ще ви помогне да започнете своя план.

Стрелец

Изследването на нови терени ще бъде част от енергията тази седмица, Стрелци, и това е точно за вас. Лунациите в Козирог и Водолей ще извадят авантюриста във вас. Може да видите нови места, да посетите приятели или просто да се изгубите в хубава история.

Козирог

За вас, Козирог, тази седмица е посветена на това да видите собствения си потенциал. Луната в Стрелец е отлично време за самостоятелна работа. Луната във вашия знак и Водолей ще ви помогне да планирате и да се научите как да се справяте с висящите си проекти с повече увереност.

Водолей

За вас, Водолеи, тази седмица е посветена на това да се чувствате по-комфортно в себеизразяването си, въпреки че приятелствата ви също ще бъдат важни. Луната в Стрелец изважда наяве вашата система за подкрепа, а енергията на Козирог ще ви покаже хората от миналото, които продължават да оформят това, което сте.

Риби

Темата на седмицата ще бъде как да създавате магия, особено ако вече не се чувствате вдъхновени. Нещата започват с Луната в Стрелец, която носи нови прозрения и идеи. Доверието в мисловния процес ще бъде част от Луната в Козирог, докато Луната във Водолей ще донесе дисциплина и разбиране. По време на тази лунна фаза ще видите инструментите, с които разполагате, и как можете да позволите на таланта си да блесне.

