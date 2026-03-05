Всичко ще се подобри за тези зодии през сезона на Риби 2026

Всичко започва да се успокоява с настъпването на сезона на Рибите. От 19 февруари до 20 март 2026 г. космическата атмосфера се измества в нещо по-флуидно, интуитивно и емоционално осъзнато.

Това е последната глава на зимата, заключителният акт на зодиакалната година. Когато Слънцето най-накрая премине в Овен , започва нов астрологичен цикъл и пролетта се пробужда. Но първо преминаваме през Риби. А Рибите винаги ни карат да чувстваме.

Има нещо универсално свързано с този знак. През тези седмици емоциите изплуват по-близо до повърхността. Чувствителността се увеличава. Може да забележите, че ставате по-настроени не само към собствения си вътрешен свят, но и към фините настроения и нужди на другите. Състраданието расте. Интуицията се изостря.

Енергията на Рибите е въображаема и креативна, често предпочитаща потока пред силата. Вместо да контролира всеки резултат, тя учи на предаване. Доверие. Приемане.

Това ни напомня, че не всичко трябва да бъде решено; някои неща просто трябва да бъдат разбрани. В един свят, който често изглежда прибързан и разделен, Рибите връщат емпатията във фокуса. А това е важно.

Астрологически, Риби е променлив воден знак, управляван от Юпитер и Нептун .

Юпитер разширява всичко, до което се докосне. Той управлява мъдростта, растежа, справедливостта и висшето разбиране. Нептун, от друга страна, управлява сънищата, духовността, интуицията и невидимите сфери на съзнанието. Заедно тези планетарни влияния създават сезон, богат на вдъхновение и емоционална дълбочина.

И все пак Рибите носят двойна символика. Те са представени от две риби, плуващи в противоположни посоки.

Човек се движи към просветление и духовно осъзнаване. Другият може да се отклони към илюзия, объркване или избягване. През този сезон проницателността е от съществено значение. Останете здраво стъпили. Мечтайте, но проверявайте. Чувствайте дълбоко, но останете ясни.

Тази година сезонът на Рибите настъпва с допълнителен интензитет. С навлизането си в Риби, Слънцето се присъединява към Меркурий, Венера и Марс, образувайки мощен стелиум в този знак. Когато множество планети се съберат в една област на небето, тази енергия се усилва.

Фокусът ви естествено се насочва към частта от рождената ви карта, управлявана от Риби. Емоции, взаимоотношения, мотивация, комуникация, всичко това протича през призмата на Риби.

Годишното Новолуние в Риби на 19 март добавя още един слой на обновление. Новолунията бележат начала. В Риби това начало е духовно, емоционално и творческо. То е по-малко свързано с външни постижения и повече с вътрешно хармонизиране.

За четири зодиакални знака, по-специално, този сезон носи забележимо подобрение. Инерцията се натрупва. Появява се яснота. Възможностите се разкриват по фини, но смислени начини. Докато всички ще усетят промяната, някои ще я преживеят като истински повратен момент.

Сезонът на Рибите затваря вратата към един цикъл, преди огънят на Овен да отвори следващия. Време е да размислите, преди да действате. Да чувствате, преди да решите. Да слушате, преди да говорите.

Водата тече дълбоко сега. Нека тя пречисти. Нека тя ви води. И нека ви подготви за това, което предстои.

Скорпион

Сезонът на Рибите протича в перфектна хармония с вашата енергия, Скорпион. Когато този воден знак заеме централно място, го усещате веднага - и тази година подобрението е забележимо. По-лек. По-топъл. По-жив.

Риби активират вашия пети дом, областта от вашата карта, свързана с любовта, романтиката, творчеството, удоволствието, приятелствата и себеизразяването. Това е частта от живота, която ви напомня как да чувствате радост, без да мислите прекалено много за нея. А през този сезон радостта иска вашето внимание.

Очаквайте социалният ви календар да се запълни. Може да откриете, че прекарвате повече време с приятели, да се свързвате отново с хора, които ви разсмивают, или да задълбочите романтичната си връзка.

Ако сте работили усилено или сте носили емоционална тежест, това е вашето космическо разрешение да се отпуснете малко. Излезте. Творете. Флиртувайте. Празнувайте. Животът е предназначен да му се наслаждавате – и точно сега удоволствието е част от вашето израстване.

Венера преминава през Риби до 6 март, засилвайки романтиката, чара и емоционалната връзка. След това Марс навлиза в Риби от 2 март до 8 април, добавяйки страст, увереност и инерция.

Между 2 и 6 март Венера и Марс се съчетават в кратък, но силен прозорец. За необвързаните Скорпиони това може да предизвика значима романтична среща. За тези, които вече са партньори, химията се засилва.

Тъй като Слънцето, Меркурий, Венера и Марс енергизират петия ви дом за продължителен период от време, това може да се превърне в една от най-приятните фази на годината ви. Творчеството тече по-естествено. Вашият магнетизъм се увеличава. Вашето автентично аз иска да бъде видяно.

Това е вашето време да изразите кой сте наистина чрез изкуство, стил, разговор или смела емоционална откровеност. Носете това, което ви подхожда. Кажете това, което ви се струва истина. Създайте нещо, което отразява вашия вътрешен свят.

Скорпионът процъфтява в дълбочина. Но този сезон ви напомня, че дълбочината може да бъде и игрива. И понякога най-мощната трансформация започва с това да си позволите просто да се насладите на момента.

Риби

Риби, това е твоят момент. Честит рожден ден!

Вашият сезон настъпи и с него идва мощна вълна на обновление. Известни с вашата визия, въображение и душевна дълбочина, вие естествено се движите през живота, водени от чувство, а не от сила. Сега, когато Слънцето се присъединява към няколко други планети във вашия първи дом, във вашия знак се образува рядък и мощен стелиум. Светлината на прожектора се насочва към вас.

Това е един от най-влиятелните периоди на годината ви. Рестартиране. Прераждане. Покана да се пренастроите към целите си, към идентичността си и към мечтите, които тихо живеят в сърцето ви.

С толкова много планетарна енергия, събираща се във вашия личен знак, хората ви забелязват по-лесно. Вашето присъствие се усеща по-силно. Вашата аура говори преди вас. Дори ако обикновено предпочитате да стоите зад кулисите, сега е моментът да направите крачка напред. Позволете си да бъдете видени. Позволете си да блеснете.

Когато Слънцето преминава през вашия знак, вие естествено се чувствате по-центрирани и свързани с това, което наистина сте. Вдъхновението тече по-свободно. Вашата интуиция – вече най-големият ви дар, става още по-остра. Усещате фини промени в енергията. Долавяте това, което другите не казват. Усещате какво се крие под повърхността.

През този сезон сте особено настроени към собствените си желания. Това, което искате, става по-ясно. Това, което вече не ви пасва, става очевидно. И красотата на света се усеща по-жива, по-смислена, почти поетична.

Романтиката носи и засилен тон. Ако сте във връзка, емоционалната дълбочина може да се увеличи, създавайки моменти на близост и уязвимост, които укрепват връзката ви. Ако сте необвързани, естественият ви магнетизъм привлича другите към вашия нежен и състрадателен дух.

Само не забравяйте да останете здраво стъпили на земята. Мечтайте, но дръжте единия крак в реалността. Чувствайте дълбоко, но пазете енергията си.

Този сезон бележи началото на нещо по-добро. Ново ниво. По-мека, но по-силна версия на теб. И то започва сега.

Телец

Тази година сезонът на Рибите внася движение във вашия социален свят, Телец. Не е забързан или хаотичен – просто жив. Ангажиращ. Пълен със смислено взаимодействие.

Риби активират вашия единадесети дом, зоната на приятелствата, мрежите, общността и дългосрочните мечти. Това е мястото, където се случва сътрудничеството. Където се раждат споделените визии. И през този сезон може да почувствате по-силно влечение към групови дейности, социални събирания или дори кауза, която говори на сърцето ви.

На планетарно ниво, енергията на Риби тече нежно с вашата. Тя омекотява естествения ви прагматизъм и ви кани да чувствате повече. Да се ​​свързвате повече. Ако сте искали да разширите кръга си или да срещнете нови хора, това е благоприятно време да направите точно това.

С преминаването на Венера и Марс през единадесетия ви дом, енергията става още по-динамична. Венера засилва хармонията, привличането и емоционалната топлина. Марс добавя инициативност и инерция.

Заедно те създават възможности – особено в социалните среди. Ако сте необвързани, едно приятелство може неочаквано да се превърне в нещо повече. Понякога най-силните връзки започват със споделени ценности и лесен разговор.

В сравнение с предишния сезон, този се усеща по-спокоен. По-емоционално хармонизиран. Може да забележите, че сте по-в хармония със собствените си чувства – и по-чувствителни към емоционалния климат около вас. Това осъзнаване укрепва връзките ви и задълбочава доверието ви в другите.

Това е идеален период за изграждане на смислени взаимоотношения, както лични, така и професионални. Нека хората видят кои сте всъщност. Споделете идеите си. Отворете се за стремежите си.

И най-важното, позволете си да мислите отвъд непосредствените резултати. Сезонът на Рибите ви насърчава да мечтаете по-смело. Да си представите как би могъл да изглежда животът ви в дългосрочен план. Отдръпнете се за момент от чистата практичност и се свържете с визията си.

Защото понякога бъдещето започва с един прост разговор – и смелостта да повярваш в нещо по-голямо.

Козирог

Козирог, ти си известен с дисциплина, амбиция и неуморна концентрация. И да, често носиш повече отговорност от повечето. Но този сезон на Риби те кани да разхлабиш хватката си малко. Да си дишаш. Да забележиш малките, красиви детайли, покрай които обикновено преминаваш по пътя към следващата си цел.

С активирането на третия ви дом в знак Риби, вниманието ви се измества към комуникация, ежедневни взаимодействия, братя и сестри или близки роднини, съседи, учене и кратки пътувания. Животът става по-разговорен. По-любопитен. По-плавен.

Може да се почувствате вдъхновени да изследвате нова тема, да вземете книга, която предизвиква вашата перспектива, или да се включите в дискусии, които разширяват мисленето ви. Идеите текат по различен начин сега. По-малко структурирани. По-изобретателни. И изненадващо освежаващи.

Въпреки че понякога ви етикетират като сковани, този период омекотява тези граници. Става по-лесно да приемате алтернативни гледни точки. Да експериментирате с нови подходи. Да казвате „Ами ако?“ вместо „Винаги се прави така“.

Козирогът е един от най-способните и решителни знаци на зодиака. Но силата не винаги означава да се стремиш напред. Понякога силата означава да се довериш на интуицията си и да позволиш на живота да се развива, без да контролираш всяка стъпка.

Това е и мощно време за себеизразяване. Думите ви носят тежест. Когато говорите, хората слушат и запомнят. Ако се доверите на времето си и общувате искрено, въздействието ви ще бъде още по-голямо.

Очаквайте по-оживен социален ритъм. Повече съобщения. Повече покани. Повече спонтанни взаимодействия. Просто внимавайте да не се претоварвате или да не превърнете общуването в още едно задължение. Насладете се на разговорите. Насладете се на моментите.