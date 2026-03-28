Любовен съвет за всяка зодия за 29 март 2026

На 29 март 2025 г. имаме кулминационно събитие, което ще повлияе на любовния хороскоп и връзките на всяка зодия: слънчево затъмнение в Овен по време на Новолуние. От 2023 г. цикълът на затъмненията се случва по оста Овен и Везни. През това време Северният зодиакален възел, управителят на вашата съдба, се движи през Овен, докато Южният зодиакален възел, мястото на гибелта на вашата душа, пътува през Везни.

Тази фаза на затъмненията имаше за цел да повиши осведомеността за запазване на независимостта, докато сте в партньорство. Тя обаче ви насърчава да бъдете най-автентичното си аз, вместо да се угаждате на хората, за да получавате любов. И все пак, днешният ден е важен момент, тъй като последното затъмнение по оста Овен и Везни се случва до 2032 г. и представлява края на една ера.

Това затъмнение е краят на една ера. Разгледайте какво представлява тази енергия на Овен и как да я използвате добре. Запазете място за това, което приключва в живота ви, но вярвайте, че всичко това е част от едно божествено ново начало. Помислете какво са донесли последните няколко години в живота ви, по-специално относно способността ви да уважавате нуждите си и да общувате в рамките на взаимоотношенията. Обърнете внимание на напредъка си в това да не се опитвате повече да контролирате резултата от връзката или да се преуморявате, за да спечелите любов или одобрение.

Любовен хороскоп за всяка зодия на 29 март 2025 г.:

Овен

Ако е било писано да се развие различно, щеше да се случи, скъпи Овни. Затъмненията в Овен и Везни са оказали значително влияние върху вас от 2024 г. насам, особено в романтичния ви живот. Всичко това обаче приключва с настъпването на Новолунието и Слънчевото затъмнение в Овен.

Каквото и да е приключило или да е напуснало живота ви през последните две години, вече е свършено. Макар че може да е изкушаващо да превъртате миналото, това няма да ви помогне да продължите напред.

Помислете да прекарате известно време сами, водейки дневник и размишлявайки върху промените, които са се случили, и как сте опознали себе си на по-дълбоко ниво. Това е само началото, но е такова, за което сте чакали години, за да можете да се възползвате.

Телец

Тъмнината ще започне да живее, скъпи Телец. Новолунното слънчево затъмнение в Овен ще се случи във вашия дом на изцеление и интуиция. В това пространство то също така ще ви помогне да се измъкнете от романтичния коловоз, който сте изпитвали през последните няколко години.

Научили сте се да отстоявате това, от което имате нужда, и да приемате това, което обикновено избягвате. Това ви е довело до дълбока връзка с интуицията ви и до това да не се страхувате от промяната толкова, колкото в миналото.

Нека това бъде ново начало в това да се довериш на себе си и да знаеш, че е по-добре да се изправиш пред това, което е неприятно, отколкото просто да продължаваш да се криеш от истината.

Близнаци

Направете равносметка на живота си, Близнаци. Овен управлява вашия дом на романтични партньорства, социални взаимоотношения и желанията, които имате за живота си.

Това доведе до огромни промени в това с кого се обграждате и какъв партньор се представяте във връзките си.

Колкото и това пътуване да е донесло неудобни уроци за важността на границите и самоутвърждаването, е необходимо да отделим малко време, за да помислим за всичко, което наистина се е променило.

Осъзнайте кого и какво имате в живота си сега, тъй като това е част от това, от което наистина се нуждаете, за да развиете връзката си и да осъществите мечтите си за бъдещето.

Рак

Външният вид не е всичко, красиви Рак. Пътят ти понякога е бил изтощителен през последните няколко години. Това се усили, когато Плутон се готвеше да напусне Козирог, твоя дом на романтиката.

Бъдещето ви не се определя от случилото се в предишната глава. Гарантирано е, че сте се сбогували с определени хора; но също така сте научили кое е наистина най-важно.

Една връзка никога не може да се оценява по това колко перфектно изглеждате вие ​​и вашият партньор или какъв живот бихте могли да имате, а по това как се чувствате.

Използвайте енергията на слънчевото затъмнение в Овен по време на Новолунието, за да прегърнете ново начало в романтичния си живот, като напишете намерение за любовта, която се надявате да привлечете, знаейки, че не заслужавате нищо по-малко.

Винaги има какво да се направи по-дълбоко, Лъве. Затъмненията по оста Овен и Везни бяха свързани с развиване на по-дълбоко разбиране и готовност за срещи извън зоната на комфорт.

Това донесе нови възможности за партньорите, дори и да не отговарят на предишния ви тип, и ви показа как да се представите здравословно за една връзка.

С настъпването на Новолунието и Слънчевото затъмнение в Овен, ще се освободите от самоограничаващите си убеждения, които са причинявали предизвикателства в романтичния ви живот.

Това е ново начало и само началото на едно невероятно приключение. Прегърнете възможностите и не губете време да се обръщате назад.

Дева

Контролът е само илюзия, мила Дево. Колкото и да обичаш да се чувстваш контролираща, през последните няколко години си научила изкуството да се предаваш, като същевременно си осъзната какъв вид любов наистина заслужаваш.

Овен управлява темите за трансформация и дълбоката и всеобхватна интимност, която желаете. Слънчевото затъмнение при Новолуние в Овен ще доведе до осъществяване на теми, свързани с контрола, и ще послужи като ново начало в утвърждаването на вашата ценност.

Не насилвайте нищо в този момент, но знайте, че никога повече няма да се задоволявате с по-малко, дори това да означава, че във връзката ви ви предстоят по-големи промени.

Всичко, през което преминавате, е предназначено да ви направи по-добри, Везни. Може да не ви се е струвало, че събитията през последните няколко години са предназначени да ви помогнат, но така често работи божественото.

От 2023 г. насам се борите с основни въпроси и теми в романтичния си живот, тъй като Северният възел е в Овен. Сега, когато последното затъмнение е слънчевото затъмнение при Новолуние, трябва да си дадете пространство, за да разберете пълния смисъл на последните събития.

Трябваше да се откажеш от обичайното си угаждане на хората и да разбереш важността на границите във взаимоотношенията. Вече не си готов/а да жертваш истината си, за да се вкопчиш в някого, така че най-накрая си на път за ново начало в романтиката.

Скорпион

Кризата е възможност за растеж, красиви Скорпиони. Последните ретроградни движения на Меркурий и Венера бяха предизвикателство, тъй като повлияха на психичното ви здраве и на начина, по който се отнасяте към другите.

Докато Меркурий и Венера сега са в Риби, слънчевото затъмнение при Новолуние в Овен ще повдигне всички проблеми, с които все още не сте се справили. Това е момент на просветление, а не на трудност.

Фокусирате се върху себе си и върху това, от което се нуждаете по време на тази лунна фаза. За да подпомогнете психичното си здраве, може да искате да се съсредоточите върху дейности като йога или дихателни упражнения.

Това ще ви позволи да видите моделите, които влияят на вашите взаимоотношения, и шанса да зададете нов курс.

Стрелец

Стрелец, не можеш да се страхуваш от това, което най-много искаш. Предишният цикъл на затъмнения в Овен и Везни е бил предназначен да ти помогне да видиш себе си. Това включваше влиянието на социалните групи върху романтичните решения, които вземаш, заедно с твоите възгледи и нужди от обвързване във връзките.

С настъпването на слънчевото затъмнение в Овен по време на Новолунието, това е вашият шанс да размислите върху изборите си и най-накрая да се почувствате готови да направите своя избор.

Оставете извиненията и вижте, че най-добрият начин да се почувствате избрани от друг е първо да изберете себе си.

Козирог

Работата винаги си заслужава, Козирог. Един от най-трудните уроци в живота за теб е балансът между кариерата и романтичните въпроси. Ти си зодиакалният знак, от който е най-вероятно да станеш изпълнителен директор или да постигнеш невероятен професионален успех.

И все пак, това не означава, че личният ви живот няма значение за вас и това е урокът, който ви донесоха последните няколко години. Слънчевото затъмнение при Новолуние в Овен ще подчертае вашия растеж в установяването на баланс между кариерата и личния ви живот, със способността да промените нещата дълбоко към по-добро.

С тази Луна може да се наложи да изберете кое е най-важно за вас; ако е така, просто не забравяйте да изберете от сърце и не се ограничавайте до това, което е възможно.

Водолей

Няма смисъл да държиш каквото и да било в себе си, Водолей. Овенът е зодиакалният знак, който управлява твоята комуникационна среда, помагайки ти да бъдеш напорист и директен, когато говориш с романтичния си партньор.

С настъпването на слънчевото затъмнение при Новолуние в Овен, би трябвало да усвоите важен урок за общуването и проявяването на характера във връзката си, особено с неотдавнашните ретроградни Меркурий и Венера в този огнен знак. Уверете се, че вече не задържате нищо в себе си или не анализирате прекалено много как или какво изразявате на партньора си.

Единствената ти отговорност е да кажеш истината; как ще реагира другият, не зависи от теб, въпреки че това ще ти даде яснота относно бъдещи решения.

Риби

Има разлика между логическото познаване на собствената ви стойност и нейното въплъщение, скъпи Риби. Това пътуване, по което сте били през последните няколко години, ви е донесло дълбоки кармични уроци, свързани с вашата самооценка и как мислите и използвате интимността във взаимоотношенията.

Самочувствието е нещо, с което често се борите, тъй като сте божественият спасител на зодиака; сега знаете, че първо трябва да спасите себе си. Използвайте енергията на слънчевото затъмнение на Новолунието в Овен, за да размислите колко много се е променило в живота ви, защото знаете какво заслужавате.

Бъдете готови да затворите стари глави и нека намерението ви бъде обещание никога повече да не пренебрегвате червените знаци във връзката, просто защото искате да видите най-доброто в тях.