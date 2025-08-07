Любовно предсказание за всяка зодия през август 2025 (част 1)

Овен

Транзитът на Венера през Рак може да ви даде по-голяма връзка с вашите чувства или дори с тези на другите, но това не е точно за вас, тъй като Ракът може да изглежда твърде емоционален. Въпреки това, през това време можете да се забавлявате повече у дома и да му се наслаждавате.

Когато Венера влезе в Лъв на 26 август обаче, всичко се променя, тъй като планетата на любовта танцува през вашия пети дом на романтиката, което прави този период идеален за любов.

Този месец Марс ще премине през седмия ви дом на партньорите, като ще се съсредоточи повече върху него, ако имате партньор. Но имайте предвид - от 6 до 12 август опозицията Марс-Сатурн-Нептун може да причини спорове и проблеми във връзката ви. Ако това се случи, транзитът на Венера през петия ви дом би трябвало да помогне за изглаждане на нещата.

Телец

С транзита на Венера през вашия трети дом, ако сте необвързани, бихте могли да срещнете някой, който живее много близо до вас, или дори колега. Член на семейството също може да ви запознае с някого.

Комуникацията и чувствата ви към любовта ще се изгладят след 11-ти, когато Меркурий се обърне директно. Ще почувствате отново, че сте на прав път. Пълнолунието във Водолей на 9-ти попада в дома ви на приятели, надежди и желания, така че това би трябвало да е много социално време за вас (и добра вечер за излизане, ако сте необвързани!).

Новолунието на 23-ти обаче е луната, която трябва да наблюдавате този месец, тъй като попада във вашия пети дом на любовта. С квадратурата си към Уран, почти всичко може да се случи, но изглежда вълнуващо и сякаш сте на път за нещо различно.

Близнаци

Близнаци, финансовата стабилност и успехът винаги помагат, когато става въпрос за привличане на други хора, и това е нещо, което ще имате този месец – освен това би трябвало да повиши и самочувствието ви. Въпреки че Венера в Рак може да не е най-доброто разположение за вас, то все пак е доста добро. Ще изпитате по-голяма дълбочина в емоциите си, отколкото обикновено.

Когато Венера влезе в Лъв на 26-ти, тя преминава през третия ви дом на комуникацията, което ще стане по-важно и ще ви помогне да изясните чувствата си - да не говорим, че е добър знак за вас!

Пълнолунието във Водолей крие потенциал. Ако имате партньор, може би планирате романтично бягство, дори и да е само за уикенд!

Рак

Този месец би трябвало да е наистина добър за вас в любовно отношение, тъй като Юпитер и Венера преминават през вашия знак. 11 август има потенциала да бъде ден за запомняне, така че ако имате някой, с когото искате да прекарате време, тогава това е моментът (или денят преди това, който е неделя).

Пълнолунието във Водолей на 9-ти попада във вашия осми дом. Това е домът, който управлява интимността и начина, по който се чувствате във връзката, така че е възможно да изведете връзката на по-високо ниво в този момент.

Новолунието в Дева е в съвместим знак за вас и попада във вашия дом на комуникацията, което може да е по-важно в този момент. Това обаче е непредсказуемо Новолуние, така че почти всичко може да се случи. Но с Юпитер и Венера във вашия знак, това едва ли е нещо, което сериозно ще попречи на любовния ви живот и общото ви щастие този месец.

Лъв

Юпитер през 12-ти дом често носи някакъв вид вътрешно изцеление. С Венера във вашия 12-ти дом е възможно да започнете тайна любовна афера, ако сте необвързани, или може би искате да прекарате повече време в уединение с любим човек или просто да прекарате приятно време сами.

Най-доброто ви време този месец ще бъде, когато Венера влезе във вашия знак на 25-ти. Ще изглеждате и ще се чувствате по-добре и ще се представите в най-добрата си форма, ако срещнете някой нов. Други може да бъдат привлечени от вас и може да почувствате, че светлината на прожекторите е насочена към вас!

Пълнолунието във Водолей попада в седмия ви дом на партньорите, така че ако имате партньор, фокусът ще бъде върху него около 9 август. Ако сте необвързани, съществува потенциал да срещнете някой нов през следващите две седмици!

Дева

Дева, през последните няколко седмици си мислила и размишлявала много. Сега е моментът да започнеш да се освобождаваш от всякакви мисли или багаж, които може да те спъват във връзките ти, тъй като Меркурий завива директно на 11-ти.

Транзитът на Венера през Рак ще ви е от полза, тъй като това е съвместим знак, преминаващ през вашия 11-ти дом с приятели и групи. Това е вашият месец да излизате, да бъдете социални и да срещате потенциални любовни интереси, ако сте необвързани. Ако сте обвързани, това ще бъде месец, в който да прекарвате време с партньора си и да общувате с други хора. 11 август се откроява по отношение на любовта – възползвайте се максимално от него!

Новолунието в Дева на 23 август е вашата рождена луна, която служи като вид нулиране за следващата ви година. Честит рожден ден!

