Любовно предсказание за всяка зодия през август 2025 (част 2)

Първа част можете да прочетете тук.

Везни

Бъдете наясно с нестабилните и объркващи енергии на 6-12 август, седмица, предразположена към спорове, разногласия, объркване и гняв. След 12-ти нещата ще се изравнят и животът би трябвало да се върне към нормалното.

Още: Тези 6 зодии ще са щастливи през август 2025

Пълнолунието на 9 август попада във вашия пети дом на любовта. Сега е моментът да се срещнете с някой специален. Съществува потенциал да срещнете някой интересен, ако сте необвързани, така че не забравяйте да излезете навън!

Ако сте имали проблеми с комуникацията с приятели или потенциални любовни интереси, директното движение на Меркурий на 11 август ще започне да оправя нещата. Ще започнете да чувствате, че животът ви се връща към нормалното и вероятно ще се чувствате по-общителни.

Скорпион

Ако сте необвързани, този месец е възможно да предприемете романтично пътешествие или да срещнете някого по интернет или от разстояние. Това може да се случи и чрез образование или пътуване. Ако имате партньор, ще сте склонни да пътувате заедно.

Още: 3 зодии, които трябва да внимават през август 2025

Марс навлиза във Везни или вашия 12-ти дом на 6-ти и ще остане там до 22 септември. Това може да е време за освобождаване от стар багаж и негативни чувства, които могат да възпрепятстват щастието ви. Оставете съмненията, подозренията и недоверието си да си отидат, тъй като те няма да ви бъдат от полза.

Новолунието на 23 август попада във вашия 11-ти дом, сигнализирайки за време за общуване, излизане и събиране с други хора, независимо дали сте с партньор или сами. Ако имате партньор, може да общувате с други хора заедно през следващите няколко седмици, така че се наслаждавайте!

Стрелец

Стрелец, директното движение на Меркурий в Лъв на 11-ти би трябвало да започне период на изглаждане на комуникацията или проблемите в любовния ви живот, възникнали през последните три седмици.

Още: 4 зодии, за които август 2025 ще бъде труден

Пълнолунието на 9 август във Водолей попада във вашия дом на комуникацията, което ще бъде важно през това време. Може да получите съобщение от някой важен за вас човек или да проведете чудесен разговор с някой, който ви интересува.

Когато Венера влезе в Лъв на 26-ти, ще се чувствате в стихията си, тъй като Лъв е друг огнен знак и е много съвместим с вас. Тъй като това транзитира през вашия 10-ти дом, ако сте необвързани, съществува възможността да срещнете някой нов чрез работа, пряко или косвено.

Козирог

Това е вашият месец за любов, Козирог, тъй като Венера и Юпитер преминават през седмия ви дом на партньорите. Това е месецът, в който бихте могли да срещнете някой много важен, да изведете връзката си на ново ниво или да срещнете някой нов, ако сте необвързани. Някои може дори да се оженят.

Още: 6 зодии с късмет във всичко през август 2025

Досадният ретрограден Меркурий ще се обърне директно на 11-ти, подобрявайки комуникацията ви. Всичко, което е било забавено по отношение на любовта, ще се възстанови и драстично ще се подобри.

Новолунието на 23 август е в съвместима Дева, земен знак като вас. Не се изненадвайте, ако през това време се появи възможност за пътуване с някого. Може да ви се стори неочаквано!

Водолей

Комуникацията може да е била проблем през последните три седмици или нещо може да се е променило във връзката. Но когато Меркурий завие директно на 11-ти, нещата ще започнат да имат смисъл и да стават по-ясни.

Още: 3 зодии, на които всички ще завиждат през август 2025

Пълнолунието във Водолей на 9-ти е вашата луна, така че очаквайте да бъдете в центъра на събитията и фокусът на вниманието на някой друг.

Когато Венера влезе в Лъв на 26-ти, това поставя планетата на любовта във вашия седми дом от партньори. Очаквайте да прекарвате повече време с партньора си, ако имате такъв, а ако нямате, това ще привлече други хора към вас.

Риби

Комуникацията ще се подобри след 11-ти, когато Меркурий ще се обърне директно. Ако сте изпитвали объркване или ви е било трудно да се свържете с хора по различни причини, това би трябвало да се промени.

Още: Мощно пълнолуние на 9 август носи пълен обрат в живота на тези зодии

Когато Венера влезе в Лъв на 26-ти, тя не е толкова съвместима с Рак. Въпреки това, това сигнализира за период на открояване пред другите и последен взрив от забавления на Слънцето преди есента - така че се възползвайте максимално от това! Може да промените грима, прическата си или да си купите нови дрехи, които ще ви накарат да се чувствате изключително привлекателни.

Новолунието на 23-ти попада в седмия ви дом на партньорите, така че фокусът ще бъде тук. Ако не сте срещнали никого значим, това може да се случи неочаквано около това Новолуние, ако се поставите в позиция да се срещнете с други хора.

Още: 4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 4 - 10 август 2025