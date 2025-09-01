Месечен ТАРО хороскоп за септември 2025

Прочетете каква карта таро се пада за вашата зодия за септември 2025

Таро карта за септември 2025 г. за Овен: Справедливост, обърната

Овен, този месец ще се научите да се освобождавате от миналото, за да можете да се съсредоточите върху бъдещето. С пълнолунието, което е във вашия духовен знак, отделете време за медитация. Новолунието в Дева ще ви помогне да видите как животът ви се свързва с добри навици и рутини. Отделете време за здравето си и не се тревожете.

Септември е за това да си плащате задълженията във взаимоотношенията, както и да работите усилено на работа. Това е добър месец за лична финансова равносметка. Може да се наложи да свършите някаква работа, която смятате, че не е в длъжностната ви характеристика, но това насърчава добрата воля с другите.

Може да имате няколко области, които се нуждаят от известно „оформяне“; например, плащате ли за услуги, които не използвате? Има ли функции, които бихте използвали, но не сте се възползвали, които предоставят сертификати или обучение? Прекарвате ли време с хора, които добавят стойност към живота ви, или с такива, които не го правят?

Отделете няколко часа този месец, за да оцените какво трябва да направите, за да увеличите максимално възвръщаемостта на инвестициите си и да спестите пари, като анулирате абонамента си, ако е необходимо.

Таро карта за септември 2025 г. за Телец: Осмица чаши, обърната

Телец, двете затъмнения този месец ще донесат теми за приключване и ново начало. Може да се разделяте с определена социална мрежа и това може да включва приятелства с колеги или сътрудници, с които сте се радвали известно време, но сега е време да продължите напред. Ще започнете също така да инвестирате енергията си в развиване на връзка или в това да я направите по-сигурна и емоционално безопасна за вас и другите.

Септември е месец, в който трябва да се освободите от хора, места и неща, които вече не се вписват в новия живот, който сте изградили. Вие се променихте значително през последните девет месеца, така че вашите възгледи, нужди, желания, планове и взаимоотношения също трябва да се променят, за да съответстват на това. Знаете какви са те и сега сте готови да ги осъществите.

Може да откриете, че не е нужно да правите много, за да премахнете нездравословните партньорства. Когато се промените, възприятието на хората за вас също се променя. Ситуациите може да започнат да намаляват и да сте готови за обвързване . Темата на този месец ви позволява да създадете място за романтика, любов, нови партньорства, начинания и творчески възможности.

Таро карта за септември 2025 г. за Близнаци: Крал на жезлите, обърнат

Близнаци, този месец ще ви отведе на ново място в живота ви, където ще искате да пътувате, но също така ще се научите да цените повече работата си. Решавате, че сте готови да промените кариерата си или искате да бъдете възприемани от публиката в нова светлина и да започнете да променяте публичния си имидж, дори ако това е само смяна на дрехи или прическа.

Месец септември е посветен на добавянето на нов смисъл към работата, която вършите. Ще се научите да балансирате стойността на времето, енергията и усилията си на работното място с ефективни взаимоотношения. Да надхвърлите заплатата или начина, по който взаимодействате във взаимоотношенията, е важен урок, който трябва да научите този месец. Част от култивирането на емоционална интелигентност тази година включва практикуване на отношение на благодарност и признателност, което се простира отвъд финансовите въпроси.

През септември помислете за печалбите, които не са свързани със заплащане и получавате всеки ден за това, което правите. Как работата ви изгражда трайни взаимоотношения? Какво научавате за себе си и за другите? Трябва ли да се свързвате повече с хора от социалните си кръгове, като например групи, които се срещат месечно или онлайн?

Запитайте се какво е пазарно ориентирано и създава вашата стойност? Какво бихте могли да продължите да учите там, където сте сега, и да използвате по-късно за конкурентно предимство?

Таро карта за септември 2025 г. за Рак: Смърт, обърната

Нещата се променят, Рак, и ти също. Когато двете затъмнения се случат този месец, това е рестартиране на живота ти. Първото в Риби ти помага да видиш какво ти липсва в живота и решаваш да спреш да се ограничаваш. Ще започнеш да копнееш за приключения. Второто затъмнение ще ти помогне да разбереш как твоята култура, общност, език и мислене влияят на начина, по който правиш ежедневни избори.

Септември е за това да вземете старото и да го пренасочите, за да създадете нещо ново. Ако сте публикували неща в социалните си медии, с които много се гордеете, можете да ги публикувате отново или да ги споделите отново. Ако винаги сте искали да водите блог или да станете създател на съдържание, използвайте стари дневници, писания, мисли и видеозаписи, за да съберете идеи за бъдещи публикации.

Това е и чудесен месец да се свържете отново с миналото си и да видите докъде сте стигнали. Може да искате да проучите семейната си генеалогия или да чуете истории за вашите баба и дядо от роднини. Може да ви е приятно да прегледате мобилния си телефон и да разгледате минали снимки, особено ако вашият лечебен път е включвал загуба на тегло или някаква друга форма на физическа промяна, свързана с външния ви вид.

Таро карта за септември 2025 г. за Лъв: Шест мечове, обърната

Готови сте да инвестирате в себе си и също така сте готови да спрете да инвестирате време в неща, които нямат голяма стойност в дългосрочен план. Тази промяна в мисленето съвпада с двете затъмнения, които се случват през месец септември. Пълнолунието ще ви научи кога да казвате „не“ и да затваряте портфейла си, когато това вреди на общите ви цели. Новолунието ще ви даде чувство за цел и ще ви покаже къде можете да инвестирате времето си и да получите положителен резултат.

През септември се научавате да бъдете търпеливи, когато чакате това, което искате. Това е месецът, в който финансовите възнаграждения за проекти може да са бавни. Може да видите парите да постъпват постепенно, вместо постоянни депозити, ако се занимавате с продажби или работите на свободна практика.

Въпреки това, парите вече могат да се проявят в други потоци от приходи. Ще искате да планирате добре бюджета си през цялата година, за да предотвратите всякакви негативни последици от бизнес партньорства или плащания.

Таро карта за септември 2025 г. за Дева: Рицар на жезлите

Животът ви е на път да се промени в любовта и в личния ви живот. Пълнолунието в Риби ще ви даде усещане за завършеност във връзката. Може да преживеете загуба, но скоро ще осъзнаете, че е имало причина да се откажете от тази ситуация. Трябвало е да освободите място за нещо, което е по-съобразено с вашите нужди.

Септември е месец, посветен на управлението на проекти и контрола над времето ви. Може да не ви харесва да се движите бързо, така че е важно да имате солиден план за действие през септември. Използвате ли хартиен или дигитален планер? Координирате ли графика си с приятели или членове на семейството? Какво можете да направите, за да сте сигурни, че всички са наясно? Бъдете по-гласовити и се уверете, че поддържате отворени комуникационни линии.

Поръчайте своя органайзер за 2026 г. този месец, за да сте готови. Гледайте видеоклипове за това как да се организирате. Планирайте стратегията си за разчистване за зимната ваканция. Извадете по-тежки дрехи, за да се подготвите за по-ниските температури, и сортирайте старите си дрехи, за да определите кои вече не са ви необходими или искате да запазите. Време е да се освободите от ненужните вещи и да ги замените

Таро карта за септември 2025 г. за Везни: Върховната жрица, обърната

Везни, миналото може да бъде чудесна отправна точка за вас този месец. Може да откриете, че една стара връзка всъщност е дар, за който не сте осъзнавали, че имате, докато не започнете да прекарвате време с някого. Може да разпалите отново минала връзка и жаравата да се превърне в пламък!

Септември е за изграждане на доверие с другите и за това да се научите да оставяте сърцето си да ви води. Планирайте срещи с любимите си хора, които се фокусират върху комуникацията, а не върху преживяванията. Отидете отвъд текстовите съобщения и отделете повече време за разговори по телефона.

Това е идеалният месец да отидете в местно кафене или книжарница и да поговорите за бъдещето си или да чуете какво планирате за останалата част от годината. Използвайте това време, за да се вслушате в сърцето си, когато общувате с любимите си хора. Сърцето ви може да ви помогне да се проявите по-емпатично във взаимоотношенията си.

Таро карта за септември 2025 г. за Скорпион: Слънце, обърнато

Скорпион, това е месецът, в който започваш да виждаш как животът се развива в нова посока и това е чудесно за теб. Пълнолунието ще ти даде усещане за романтична цел. Може да срещнеш някой нов и да започнеш да чувстваш, че сърцето ти отново е живо. Новолунието ще ти даде чувство за принадлежност към нова социална група.

Септември е месец, в който трябва да виждате светлата страна на нещата, дори когато животът става труден. Може да преживеете няколко неуспеха през август и юли, но не позволявайте на негативните емоции да ви вземат връх. Ще откриете, че много от вашите разочарования са били прикрити благословии. Може би не сте го забелязали по-рано тази година, но сега ще го видите.

Оценявайте разочарованията в положителна светлина, за да останете оптимисти. Записвайте няколко неща, за които сте благодарни, в началото на всеки ден. Завършвайте всеки ден с благодарност , като си припомняте положителните преживявания и признавате какво не се е получило, но в крайна сметка се е превърнало в благословия.

Таро карта за септември 2025 г. за Стрелец: Осмица жезли

Стрелец, ще предефинирате какво е домът за вас и това може да включва някакъв вид духовно пробуждане. Пълнолунието в Риби може да донесе внезапни промени и осъзнаване, може би дори в сънищата ви. Може да не разбирате защо получавате проблясъци на прозрение, но се опитайте да си водите бележки за това какво представляват. Те ще започнат да ви имат повече смисъл по време на Новолунието по-късно през месеца.

Септември е за балансиране и справяне с житейските предизвикателства, без да се чувствате претоварени. Очаква се да сте много заети с жонглиране с много проекти. Не претоварвайте графика си. Оставете време, в което можете да се погрижите за нуждите си, включително почивка, упражнения и здравословно хранене.

Ако сте склонни да пропускате крайни срокове или когато се срещате с приятели за вечеря, съсредоточете се върху спазването на сроковете. Може да пропуснете важна среща, ако не си записвате нещата или не използвате известия в календара. Използвайте планер или онлайн програма за планиране, за да поддържате по-добър контрол над маршрута си.

Каквото и да правите, не отлагайте. Отделете време за това, което е важно за вас. Използвайте блоково планиране, за да работите по проекти и крайни срокове на групи. Това е вълнуващо време и упоритата ви работа ще ви донесе финансови награди в близко бъдеще.

Таро карта за септември 2025 г. за Козирог: Кралица на чашите

Козирог, има време и място за всичко и въпреки че не обичате да говорите твърде много за себе си, този месец може да се наложи. Пълнолунието ще ви насърчи да се отворите и да споделите мечтите си с прозрачност и честност. Ще разберете кои от тях имат дългосрочна стойност само ако позволите обратна връзка от другите. Получете я. Новолунието ще ви помогне да разберете какво трябва да научите и как трябва да се развие начинът ви на мислене, за да постигнете целите си.

През септември навлизате в сезон на емоционална стабилност и психическа сила. През последните девет месеца сте се научили на самоконтрол и търпение. Преодоляхте творческите блокажи и премахнахте бариерите пред вашата продуктивност и професионално израстване. Сега, след като претърпяхте значителни професионални и лични промени, сте готови да се ангажирате със света по нов начин.

Разкривате се като доверен и емпатичен приятел и колега. Способни сте да давате разумни, състрадателни и навременни съвети. Разбирате трудностите, пред които са изправени другите, защото сте изградили живота си от долу нагоре и е трябвало да преодолеете много трудности.

Този месец ще дадете повече от себе си, отколкото бихте могли по-рано през годината, защото разбирате от какво се нуждаят хората и можете да се срещнете с другите там, където са.

Таро карта за септември 2025 г. за Водолей: Деветка жезли

Този месец може да започне с плащане на неочаквана сметка и да почувствате, че животът ви тръгва в нова посока, която не харесвате; не подценявайте обаче силата на кармата. Едно добро дело често отваря вратата към щастливи благословии и вие сте в позиция да получите нещо от този месец, което искате.

Новолунието може да ви донесе късмет от други хора, а това може да включва подарък пари или ресурс, от който се нуждаете.

През последните няколко месеца от годината ще искате да се съсредоточите върху парите. Месец септември е посветен изрично на натрупването на богатство и финансовото благополучие. Досега сте се фокусирали върху духовния и социалния си живот. Въпреки това, ще искате да изведете живота си на следващото ниво: финансов успех.

Интересно нещо може да се случи, когато се съсредоточите върху духовния си растеж: паричният ви поток намалява - или поне така изглежда. Това се случва отчасти, защото парите и духовността вибрират с различни енергии. През септември ще искате да работите върху проявлението на парите. Така че ще трябва да синхронизирате личните и духовните си вибрации с вибрацията на парите. С практика можете да го направите.

Добрата новина е, че вашата карта таро за септември е Деветката жезли. Това показва успех в привличането на богатство и други материални блага. Запишете сумата пари, която искате да спечелите до края на годината.

Представете си живота си такъв, какъвто го желаете. На кого ще помогнете? Как бихте могли да бъдете полезни на другите? Гледайте на живота си като на дарител и помолете вселената да ви дава, за да можете да благословите другите.

Таро карта за септември 2025 г. за Риби: Десетка пентакли

Когато нещата се случват през сезона на Дева, те ви засягат пряко. С пълнолуние във вашия знак е време да се освободите от неща, за които знаете, че не са във ваш интерес. Ще бъде трудно, защото пускането е болезнено. Но след като преминете през най-предизвикателната част, ще почувствате, че тежестта е паднала от раменете ви и най-накрая ще можете да си отдъхнете.

Новолунието отваря вратата към връзка, на която сте се надявали да откриете. Това е идеалното време да започнете срещи или да започнете среща с партньор. Нещата могат да прераснат в нещо смислено и ще се забавлявате.

Все още е твърде рано да се чувствате сякаш сте преминали финалната линия, но ако имате нужда от знак, че нещата ще се получат за вас, Десетката пентакли е това. Десетката пентакли казва, че всичко, което правите сега, ще ви се отплати в бъдеще.

Това символизира просперитет във всички области на живота. Парите ще дойдат. Връзката ще бъде налице. И така, върху какво мислите, че трябва да се съсредоточите през септември? Постоянство. Това, което е работило през последните осем месеца, продължавайте да го правите.