Арсенал си вкара жесток автогол през лятото и ще плати цената в Шампионска лига

Арсенал посреща Атлетико Мадрид в Шампионската лига, а тимът на Микел Артета ще бъде изправен пред ранен тест за европейските си качества. "Артилеристите" вече отстраниха Атлетик и Олимпиакос през този сезон, но гостуването на Диего Симеоне и неговите войници ще бъде най-сериозното предизвикателство за тях, особено след като испанските гиганти се раздвижиха след бавното начало на сезона. Освен това страхотната защита на Арсенал ще се опита да задържи някой, който можеше да бъде техен съотборник. Бившият нападател на Манчестър Сити Хулиан Алварес отново блести в Мадрид, но по-рано тази година можеше да замени испанската столица с тази на Англия.

Алварес можеше да играе за Арсенал

Алварес беше един от няколкото нападатели, които бяха свързвани с преминаване в Арсенал през първата половина на 2025 г., като в крайна сметка Артета се спря на Виктор Гьокереш като нов №9. Дори въпреки успехите в началото на сезона някои фенове на "артилеристите" не са напълно убедени в шведа и се чудят колко по-добре биха се справили с друг нападател на върха. В началото на летния прозорец в списъка на Арсенал имаше две известни имена. Едното беше Бенджамин Шешко от РБ Лайпциг, а другото - Гьокереш от Спортинг. Профилът на нападателя, който Артета желаеше, беше брутален и плодовит голмайстор, който може да занимава защитниците с физиката си.

Въпреки че през лятото Арсенал похарчи около 250 млн. паунда, привидно имаше лимит на сумата, която беше готов да извади за нападател. Това е една от основните причини, поради които те се отдръпнаха от Шешко, въпреки че беше предпочитаният избор на клубната йерархия. Така след три поредни години на втората позиция във Висшата лига Арсенал най-накрая се вслуша в молбите на феновете си. Привържениците на "артилеристите" наистина "крещяха" за нов нападател и го получиха в лицето на Гьокереш, а той изглеждаше като трансфера, който може да изведе тима до така чаканата титла. В досегашните 11 мача за лондончани той не е блеснал, като е отбелязал три гола и се отправи към битката с Атлетико във вторник в серия от девет мача без гол.

Въпреки че Гьокереш и Шешко бяха двамата основни кандидати за нападател на Арсенал, името на Алварес се появи в много медии, когато ставаше въпрос за свободното място на стадион "Емирейтс". През първия си сезон в Атлетико той беше плодовит, като в 57 мача във всички състезания отбеляза 29 гола и 8 асистенции. Барселона отдавна е свързвана с аржентинския национал, докато ако Арсенал наистина проявява интерес, вероятно щеше да е по-лесно да се опита да го измъкне от Атлетико, а не от местния съперник Манчестър Сити. Уви, Сами Мокбел от BBC Sport съобщи, че ходът не е успял да се осъществи поради финансови причини.

Алварес щеше да промени атакуващия профил на Арсенал

Алварес не е със същия физически профил като Гьокереш или Шешко. Той е по-дребен и не би могъл да тормози защитниците по същия начин, а вместо това да разчита на пресата си извън топката и на отличните си качества на терена. Играта с такъв тип централен нападател може би щеше да направи Арсенал по-лесен за гледане през този сезон, такава е елегантността на Алварес и способността му да вкарва другите в игра.

Да, Гьокереш е опция за победа, със сигурност това важи в по-голяма степен за Алварес, който се е доказал като способен самостоятелен нападател във Висшата лига и в атакуващи състави, подобни на този на Арсенал със Сити. Дори и с договор, който е до 2030 г., разговорите за напускане няма да стихнат, освен ако Атлетико не започне отново да се бори за титли у дома и на континента. Не може дори да се изключи възможността Арсенал да поднови своя умерен интерес, като се има предвид, че крайната цена на Гьокереш далеч не е прекалено висока в голямата схема на трансферите - все пак наличието на няколко скъпи нападатели отново е на мода.

