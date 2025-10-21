Барса напомпа самочувствието си за Ел Класико с як пердах в Шампионска лига

Барселона разгроми Олимпиакос с 6:1 на “Олимпик Луис Компанис” в двубой от третия кръг на Шампионска лига. Фермин Лопес осигури комфортен аванс от две попадения на каталунците до почивката. В началото на втората част Аюб Ел Кааби намали изоставането на тима си от дузпа, но не след дълго Сантиаго Есе бе изгонен с втори жълт картон, оставяйки гръцкия гранд с човек по-малко. "Лос кулес" се възползваха максимално от численото си преимущество.

Барселона смачка 10 от Олимпиакос, Лопес с хеттрик

Ламин Ямал се разписа, Маркъс Рашфорд заби две попадения, а Лопес оформи своя хеттрик. След 5 дни възпитаниците на Ханзи Флик ще се изправят срещу Реал Мадрид в дербито от 10-ия кръг на Ла Лига, в което ще влязат с високо самочувствие.

Срещата стартира динамично. Още в първата минута Шчесни трябваше да се намесва при изстрел на Поденс. Домакините отвърнаха с пропуск на Рашфорд от близка дистанция. В седмата минута Ямал блесна и премина няколко съперници. Топката стигна до Лопес, който откри резултата. Рашфорд и Гарсия не съумяха да материализират добри шансове за отборите си, пред в 39-ата минута младокът Фернандес да асистира на Лопес за 2:0.

След почивката Цолакис показа рефлекс, избивайки удар с глава на Фермин Лопес. В 52-рата минута се разви много интересна ситуация. Гол на Кааби бе отменен заради засада в хода на атаката. Реферът обаче бе привикан на ВАР заради игра с ръка по-рано на Гарсия. Такава имаше, заради което главният съдия посочи бялата точка. Кааби се нагърби с изпълнението на дузпата и вкара.

Малко по-късно Есе получи втори жълт картон и остави Олимпиакос с 10 души на терена. В 68-ата минута Ямал реализира от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Рашфорд. Четвърт час преди да изтече редовното време Балде намери Рашфорд, който отбеляза, а 120 секунди след това Лопес оформи своя хеттрик. В 79-ата минута Рашфорд се възползва от невероятен пас на Педри за крайното 6:1.

