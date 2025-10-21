Войната в Украйна:

Барса напомпа самочувствието си за Ел Класико с як пердах в Шампионска лига

21 октомври 2025, 21:41 часа 789 прочитания 0 коментара
Барса напомпа самочувствието си за Ел Класико с як пердах в Шампионска лига

Барселона разгроми Олимпиакос с 6:1 на “Олимпик Луис Компанис” в двубой от третия кръг на Шампионска лига. Фермин Лопес осигури комфортен аванс от две попадения на каталунците до почивката. В началото на втората част Аюб Ел Кааби намали изоставането на тима си от дузпа, но не след дълго Сантиаго Есе бе изгонен с втори жълт картон, оставяйки гръцкия гранд с човек по-малко. "Лос кулес" се възползваха максимално от численото си преимущество. 

Барселона смачка 10 от Олимпиакос, Лопес с хеттрик

Ламин Ямал се разписа, Маркъс Рашфорд заби две попадения, а Лопес оформи своя хеттрик. След 5 дни възпитаниците на Ханзи Флик ще се изправят срещу Реал Мадрид в дербито от 10-ия кръг на Ла Лига, в което ще влязат с високо самочувствие.

ОЩЕ: Барселона отново събира две от остриетата на Манчестър Юнайтед от близкото минало

Срещата стартира динамично. Още в първата минута Шчесни трябваше да се намесва при изстрел на Поденс. Домакините отвърнаха с пропуск на Рашфорд от близка дистанция. В седмата минута Ямал блесна и премина няколко съперници. Топката стигна до Лопес, който откри резултата. Рашфорд и Гарсия не съумяха да материализират добри шансове за отборите си, пред в 39-ата минута младокът Фернандес да асистира на Лопес за 2:0.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

След почивката Цолакис показа рефлекс, избивайки удар с глава на Фермин Лопес. В 52-рата минута се разви много интересна ситуация. Гол на Кааби бе отменен заради засада в хода на атаката. Реферът обаче бе привикан на ВАР заради игра с ръка по-рано на Гарсия. Такава имаше, заради което главният съдия посочи бялата точка. Кааби се нагърби с изпълнението на дузпата и вкара.

Малко по-късно Есе получи втори жълт картон и остави Олимпиакос с 10 души на терена. В 68-ата минута Ямал реализира от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Рашфорд.  Четвърт час преди да изтече редовното време Балде намери Рашфорд, който отбеляза, а 120 секунди след това Лопес оформи своя хеттрик. В 79-ата минута Рашфорд се възползва от невероятен пас на Педри за крайното 6:1. 

ОЩЕ: Шокиращи разкрития: УЕФА се опитала да изхвърли Барселона от Шампионска лига

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Барселона Шампионска лига Олимпиакос
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес