Зад кулисите: Тръмп се разкрещял на Зеленски и захвърлил подадените му карти на фронта

Американският президент Доналд Тръмп е изразил бурно недоволство от украинския държавен глава Володимир Зеленски по време на срещата им при затворени врати в Белия дом на 17 октомври. Той е предупредил лидера на нападнатата от Русия страна, че диктаторът Владимир Путин би "унищожил" Украйна, ако пожелае, както вече съобщиха източници на Financial Times. Тричасовата среща, която се състоя ден след разговора на Тръмп с Путин, се е превърнала в „разправия“, като републиканецът проклинал "през цялото време“, разкриват запознати със случилото се.

The New York Post събра детайлите, които са известни от различни източници, за да обрисува цялостната картина на дискусията. Посочва се, че Тръмп е отказал да гледа картите на фронтовата линия в Украйна, настоявайки Зеленски да предаде Донбас на Русия, т.е. Донецка и Луганска област, защото за това настоявал Путин в замяна на примирие.

В публичен план обаче президентът на САЩ отрече да е предавал нещо подобно на украинския лидер. Вместо това настоя за стоп на сраженията по настоящите фронтови линии. Кремъл вече отхвърли този призив: Срещата Путин-Тръмп в Унгария е пред провал, САЩ възмутени от нахалството на Русия.

Тръмп е повтарял наративите на Путин

Реториката на американския президент, изглежда, е отразявала много от темите, засегнати от руския диктатор, разказва пред FT европейски служител, запознат с разговора. Тръмп е казал на Зеленски, че Путин му е споделил, че кървавата война, опустошила Украйна, е „специална операция, а не война“.

„Ако (Путин) го иска, той ще ви унищожи“, казал Тръмп на украинския лидер, като в един момент хвърлил настрана картите на бойното поле, предадени му от Володимир Зеленски.

Снимка: Getty Images

След това американският президент заявил, че е „отвратен“ да гледа картата на фронтовата линия, посочва цитираният неназован източник. "Тази червена линия дори не знам къде е. Никога не съм бил там", изрекъл Тръмп", според служителя.

"Зеленски беше много негативно настроен", казва едно от официалните лица след кратката среща между двамата президенти. След нея стана ясно, че засега САЩ няма да предоставят на Украйна далекобойни ракети "Томахоук", а евролидери дадоха сигнали, че дискусията Зеленски-Тръмп наистина е протекла доста зле във връзка с усилията за справедлив мир.

"Достатъчно кръв е пролята, а границите на собствеността са определени от войната и куража. Те трябва да спрат там, където са", написа Тръмп в Truth Social малко след предполагаемата бурна среща, като имаше предвид замразяване на фронта. "Нека и двете страни да претендират за победа, нека историята да реши! Без повече стрелба, без повече смърт, без повече огромни и неустойчиви суми, изразходвани за войната".

Зеленски заяви пред репортери, че Украйна е готова за край на войната. "Съгласен съм с президента – да, и двете страни трябва да спрат“, каза той. "Но между нас казано, става въпрос за Путин, защото ние не започнахме тази война".

Украинският лидер напусна срещата в Белия дом с празни ръце, но заяви, че все пак е добре, че Тръмп не е казал категорично „не“ на възможността за доставка на ракети с голям обсег. Украинският лидер спомена пред репортери, че Украйна е предложила да размени своята технология за дронове срещу американски оръжия. Тръмп потвърди, че Вашингтон и Киев обсъждат такава размяна.

Източник: The New York Post