Гениалният ход на Хулио Веласкес, заради който "синя" България сваля шапка на испанеца (ВИДЕО)

Спортните редактори на Actualno.com - Стефан Йорданов, Джем Юмеров и Бойко Димитров, коментираха представянето на Левски в новия епизод на "Точно попадение". Юмеров направи подробен анализ на изминалата среща на "сините" с Черно море. Той определи смяната на почивката - Борислав Рупанов вместо Алдаир, като гениален ход от страна на старши треньора Хулио Веласкес. Тя доведе до коренна промяна в играта на столичния гранд.

Анализ на Черно море - Левски

"Много твърдо начало на срещата. Черно море излезе пределно мотивиран. Може би момчетата на Илиев изиграха най-доброто си полувреме от началото на сезона. На почивката обаче Веласкес и щабът му явно са направили това, което трябва. От началото на втората част Левски атакуваше. Сула пропусна едно положение. Бурас уцели греда. Сангаре показа, че е добър във въздуха и може да се бори с противниковите бранители, но при положение че до него има снажен нападател като Борислав Рупанов", започна Джем Юмеров.

"Тук трябва да поздравим Веласкес за гениалния ход. Пусна Рупанов на мястото на Алдаир. Върна Ради Кирилов като десен бек, за да може Кирилов и Майкон постоянно да дублират крилата, за да идват центрирания. Вторият гол също стана с добро центриране и солидно присъствие в наказателното поле. Рупанов сложи точка на спора. Левски и Веласкес показаха, че тимът има характер", смята той.

Журналистите в предаването се обединиха около мнението, че е прекалено рано да се дават прогнози за шампион. Те смятат също, че старши треньорът на Лудогорец Руи Мота няма да изкара до края на сезона. Това евентуално би променило битката за титлата.

