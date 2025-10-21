Войната в Украйна:

Ново разочарование на Световното по борба: От 7 състезатели общо имаме 2 победи

Българските състезатели по борба записаха първи победи за страната ни на Световното първенство до 23 г. в Нови Сад, Сърбия, но не постигнаха нищо по-значимо. Димитър Георгиев и Сергей Стоев стартираха с успехи в своите категории на класическия стил, а съперниците им, от които паднаха на осминафиналите, загубиха на полуфиналите. Останалите ни дебютанти бяха елиминирани още старта – Калоян Иванов (55) и Михаил Мелехов (97).

Ден по-рано сходна беше съдбата и на Кристиян Миленков (63), Азис Атанасов (77) и Ивайло Иванов (87), които също загубиха в първия кръг. Така от 7 състезатели до момента имаме общо 2 победи. В сряда излизат последните ни двама представители при класиците - Кристин Петров (60) и Мартин Шишеков (82). Участието си започват и жените, където ще се борят Даниела Бръснарова (72) и Ванеса Георгиева (76).

Иначе Димитър Георгиев победи в първия кръг Нестори Манила (Финландия), пети от световното до 23 г. през 2023-а, със 7:6 при 67-килограмовите. В следващия сблъсък обаче отстъпи пред унгареца Атила Йозса с 0:8. При 72-килограмовите Сергей Стоев също започна с успех - над естонеца Артер Йеремеев, който е пети на световното за юноши през миналата година, с 3:1. След това българинът бе спрян с технически туш 0:8 от казахстанеца Мерей Мулитканов, пети от световното за мъже този сезон.

В сряда Кристин Петров (60 кг) ще има за съперник Микел Тромплини (Албания). И двамата са дебютанти на шампионата. Мартин Шишеков (82) пък ще спори с японеца Реон Какегава, който се бори и на двата стила, а през миналия сезон е трети на първенството на страната си при мъжете.

При жените България ще има две представителки. Даниела Бръснарова (72) ще се изправи срещу съперничка от Русия - Лиляна Рожина, която се състезава под флага на UWW. В тежка категория до 76 кг Ванеса Георгиева (76 кг) ще излезе срещу Ифей Шен (Китай).

