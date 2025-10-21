Най-важните новини за деня: 21 октомври 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 21 октомври 2025 г.

"ПРЕФОРМАТИРАНЕТО" НА ВЛАСТТА ЗАСЕГНА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТА: ГЕРБ И ИТН ИСКАТ РОТАЦИЯ

Две от формациите в управляващата коалиция - ГЕРБ и "Има такъв народ" (ИТН) - са поставили въпроса за ротационно председателство на Народното събрание, съобщават от първата политическа сила (ГЕРБ) в страницата си във Facebook. Това е станало по време на днешното заседание на Съвета за съвместно управление, което се занимава с т.нар. преформатиране на властта, след като санкционираният от САЩ и Великобритания за корупция лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски поиска да участва официално в управлението, но без получаване на постове.

ЗАЩО БОРИСОВ ИЗБУХНА, А ПЕЕВСКИ ПРЕДПОЧИТА ЖЕЛЯЗКОВ ЗА ПРЕМИЕР: ГОВОРИ БОРЯНА ДИМИТРОВА (ВИДЕО)

Защо лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов избухна пред партийния актив миналата седмица? Защо лидерът на ДПС - “Ново начало“ Делян Пеевски, макар и поканен, засега не дава заявки, че реално ще влезе във властта и защо предпочита за премиер Росен Желязков, а не Бойко Борисов? На тези въпроси в предаването Студио Actualno отговори социологът от “Алфа Рисърч “ Боряна Димитрова. Тя коментира и тезата на някои наблюдатели, че избухването на Борисов е не само заради шестото място на ГЕРБ на частичните местни избори в Пазарджик, а и за да покаже, че той все още управлява държавата, след като успя да спре работата на парламента и правителството: “Борисов безспорно има позии и те не бива да се подценяват.

ТРУСЪТ В УПРАВЛЕНИЕТО: ПАРТИЯ НАПУСНА ЗАРАДИ НАТАЛИЯ КИСЕЛОВА И "ЦИРК" НА ПЕЕВСКИ

Политическо движение "Социалдемократи", което е част от коалицията "БСП - Обединена левица", обяви мотивите за напускането на социалистическото обединение, а оттам - и на управленската структура. Набелязаната от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов евентуална смяна на председателя на парламента Наталия Киселова от БСП е довела до решението. От партията бяха сред първите, които публично подкрепиха конституционалиста с декларация. Освен това "Социалдемократи" отчитат и фактора Делян Пеевски.

"ЕДНА СТАРА "ШКОДА" ЛИ Е ПРОБЛЕМЪТ НА ДЪРЖАВАТА": РАДЕВ ОБЯСНИ ЗА КОЛАТА СИ И ЗАГОВОРИ ЗА ПАРАЛИЗА ВЪВ ВЛАСТТА (ВИДЕО)

"За вас една стара "Шкода" ли е проблемът в държавата. Така президентът Румен Радев отговори на въпроси за личния си автомобил, с който посрещна унгарския президент Тамаш Шуйок. Действията на Радев дойдоха след като парламентът отне на администрацията му колите на НСО. Пред медиите той увери, че охраната му функционира съгласно всички правила за НСО, но заяви категорично, че няма да прави обществени поръчки за коли, тъй като те ще станат готови чак за следващата администрация, а той не иска да предопределя техния избор.

БЮДЖЕТНИЯТ ДЕФИЦИТ НА БЪЛГАРИЯ ОСТАВА ДАЛЕЧ НАД ЦЕЛТА: АКТУАЛНИ ДАННИ

В България бюджетният дефицит като съотношение спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2025 г. е 4 на сто спрямо 4,1 на сто през първото тримесечие на текущата година при бюджетна цел от 3 на сто. Това показват сезонно коригирани предварителни данни, публикувани днес от Евростат. Без отчитане на сезонните фактори, бюджетният дефицит през второто тримесечие на 2025 г. е 1,6 на сто при 3,9 на сто през първото тримесечие на текущата година, сочат още предварителните данни.

ВИДЕНОВА ЗИМА ЗА БЪЛГАРИЯ? ТРУДНО, НО С МНОГО ПРОБЛЕМИ ЗА БЮДЖЕТА: ОБЯСНЕНИЯТА ОТ МИХАИЛ КРЪСТЕВ (ВИДЕО)

Виденова зима трудно може да се получи. България се намира в различно геополитическо и макроикономическо състояние. Но това, което предстои, си е достатъчно тревожно. Преломен е моментът, България има един от последните си шансове да възстанови фискалната си дисциплина.

ПРИЧИНИТЕ БЪЛГАРИЯ ДА Е НА ВОДЕН РЕЖИМ: АБСУРД С ВОДОМЕРИТЕ СЕ НАБИВА НА ОЧИ

Два експертни доклада, две основни и различни причини защо в България има проблеми с водата и воден режим. Единият е на КЕВР, другият е на новия Национален борд по водите. Ако и двата доклада (от по 130 страници) се съберат в един, вероятно ще разберем всички причини. Това заяви инж. Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите.

ШИРОКО ЗАТВОРЕНИ ОЧИ: НЕЗАКОННОТО СТРОИТЕЛСТВО В "ЕЛЕНИТЕ" СТИГА ДО ЧОВЕК, КОЙТО МОЖЕ И ДА НЕ СЪЩЕСТВУВА

Трагедията в курортния комплекс "Елените" в началото на октомври се оказа класически пример за това как редица институции с контролни функции са пропуснали една след друга да засекат незаконно строителство, отнело в крайна сметка 4 човешки живота. Нито един от механизмите на държавата не е проработил през годините, а генезисът е в скандално разрешение за строителство върху коритото на река. Фаталните наводнения в крайна сметка са били само последното парче от доминото.

"ВХОДЪТ НЕ СЕ ВИЖДА, ДАНО УЧЕНИЦИТЕ СТИГНАТ ДО СТАИТЕ": РЕАЛНОСТТА С БОКЛУКА В "ЛЮЛИН" И "КРАСНО СЕЛО" (СНИМКИ)

Столична община се похвали преди дни, че 80% от контейнерите за боклук в "Красно село" и "Люлин" са почистени. "Но жителите на точно тези два района имат друго мнение по въпроса", написа в профила си във Facebook общинският съветник от "Спаси София" Борис Бонев, като се позовава на оплаквания на живущи. Припомняме, че от 5 октомври има криза с боклука в "Люлин" и "Красно село". До това се стигна, след като договорът с фирмата, която досега почистваше двата района, изтече, а нов не е сключен, защото кандидатът предложи цена в пъти над заложената.

"ВИДЯХМЕ МНОГО КРЪВ, ВИДЯХМЕ КАК ЛЕЖИ": СВИДЕТЕЛСКИ РАЗКАЗ ЗА УБИЙСТВОТО В МОЛА

"Видяхме много кръв долу, видяхме как момчето лежи долу. Пипнах му ръката и беше много студен. Тогава мъжът ми го взе на ръце и каза на охраната да ни съдейства как да излезем, за да можем бързо да го закараме до болницата". Това заяви пред bTV Светла Борисова, свидетел на мястото на убийството в мола. Още: Война на банди в мола: 15-годишен наръган, лекари се борят за живота му

ОТНОВО ИЗМАМЕН: ТРЪМП Е ОТМЕНИЛ СРЕЩАТА С ПУТИН

Подготовката за срещата на върха в Будапеща, която Тръмп обяви след телефонен разговор с Путин и която той се надяваше да проведе в рамките на следващите две седмици, е преустановена, е съобщил източник и пред NBC News. Според Ройтерс втората среща лице в лице между американския президент и руския лидер се е провалила, след като стана ясно, че Путин не желае да прави отстъпки и продължава да отправя радикални искания. "Руснаците искаха твърде много и на американците им стана ясно, че няма да има сделка за Тръмп в Будапеща", е заявил пред агенцията европейски дипломат, запознат със ситуацията.

СРЕЩАТА ПУТИН-ТРЪМП В УНГАРИЯ Е ПРЕД ПРОВАЛ, САЩ ВЪЗМУТЕНИ ОТ НАХАЛСТВОТО НА РУСИЯ

Надеждите на американския президент Доналд Тръмп за бърза среща с руския диктатор Владимир Путин в унгарската столица Будапеща, където да говорят за война и мир в Украйна, може да бъдат осуетени. Това съобщава CNN, цитирайки свои източници, запознати с въпроса. Те са посочили, че поне засега е била отложена очакваната предварителна среща тази седмица между държавния секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров, която трябваше да постави основите на главното събитие.

КУЛАТА ОТ КАРТИ НА ТРЪМП ЗА УКРАЙНА РУХВА СВЕТКАВИЧНО - ОТНОВО (ОБЗОР - ВИДЕО)

Държавите-членки на ЕС са започнали да бързат с опитите да приключат темата с новия заем за Украйна, гарантиран със замразени руски активи, съобщава Financial Times. Рамката засега е 140 млрд. евро, идеята (на германския канцлер Фридрих Мерц) е тези пари да отидат най-вече за оръжия за Украйна. На 23 октомври предстои и поредна среща на върха на Европейския съюз, а до момента заявката е унгарският премиер Виктор Орбан да не присъства, което би трябвало да улесни споразумение. Експедитивността се е засилила след срещата между украинския президент Володимир Зеленски и американския президент Доналд Тръмп на 17 октомври, която показа много ясно, че на Тръмп не може да се разчита за последователно прилагане на важни лостове за изпълнение на стратегията руският диктатор Владимир Путин да бъде поставен в достатъчно слаба позиция, за да иска да води истински преговори за мир в Украйна – Още: "Политически кошмар": За ЕС срещата Тръмп-Путин в Будапеща е истинска обида

THE WASHINGTON POST: КИТАЙ Е ПРЕД САЩ И НА ФРОНТА НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ

Бумът на изкуствения интелект (ИИ) започна в Съединените щати, но китайските компании вече изпреварват американските си конкуренти в технологиите, които са свободно достъпни за употреба и разработване, показва анализ на публично достъпни данни на The Washington Post.