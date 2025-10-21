Войната в Украйна:

От Истанбул до Кан: Чаатай Улусой и Демет Йоздемир блеснаха на червения килим във Франция (ВИДЕО)

21 октомври 2025, 20:36 часа 0 коментара
Между 13 и 16 октомври 2025 г. в южния френски град Кан се проведе едно от най-големите международни събития в телевизионната индустрия — MIPCOM (Международният пазар за телевизионно съдържание). Сред множеството изложители и звезди на събитието, две имена от Турция успяха да привлекат особено внимание: актьорите Чаатай Улусой  и Демет Йоздемир, които представиха новия си сериал "Eşref Rüya".

Снимка: Eşref Rüya/Facebook

Улусой, който вече има българско гражданство, и Йоздемир впечатлиха не само с харизмата си, но и със своята професионална увереност. Те преминаха по емблематичната алея La Croisette, пристигайки в стилна ретро кола – Cadillac Coupe DeVille от 1969 г., вдъхновена от визията на героите им в сериала, информират от Señal News. Кадрите от появата им обиколиха социалните мрежи и бързо се превърнаха в едни от най-споделяните моменти от тазгодишното издание на MIPCOM.

Демет Йоздемир, известна със своя изтънчен моден усет, блесна в червено-черна рокля на турски дизайнер, оценена от модни експерти на около 6 000 евро, пише TGRT Haber. Комбинацията ѝ между елегантност и увереност привлече вниманието на международната преса, която я нарече „една от най-стилните дами на MIPCOM 2025“.

Чаатай Улусой заложи на класически костюм в черно и сиво, излъчвайки холивудски чар и спокойна увереност – визия, която медиите определиха като "джентълменска, но модерна".

Двамата актьори участваха активно в промоционалните събития, срещи с международни купувачи и медиите, с цел сериалът да намери дистрибутори извън Турция.

"Eşref Rüya" - новата гордост на турската телевизия

Новият сериал, в който двамата споделят главните роли, вече се счита за един от най-обещаващите турски проекти на годината. Съчетание от драма, мистерия и романтика, "Eşref Rüya" (в превод: "Сънят на Ешреф") разказва историята на двама души, чийто живот се преплита по неочакван начин на фона на Истанбул.

Снимка: Eşref Rüya/Facebook

Присъствието на екипа на MIPCOM има ясна цел – да представи сериала пред международни купувачи и да осигури разпространение на още пазари в Европа, Латинска Америка и Близкия изток.

Турските сериали като глобален феномен

Появата на Улусой и Йоздемир в Кан е поредното доказателство за силата на турската телевизионна индустрия, която през последните години се превърна във втория по големина износител на телевизионно съдържание в света – след САЩ.

MIPCOM е идеалната сцена за този успех: събитие, на което се раждат нови партньорства, сключват се многомилионни сделки и се определят тенденциите в световното телевизионно съдържание.

Ева Петрова
