Мощно новолуние в Козирог на 18 януари сбъдва желания - ето как

Първото новолуние на 2026 г. пристига в Козирог, предлагайки ни мощен план за цялата предстояща година. Това е вашата възможност да установите рутините, ритуалите и ритмите, които ще станат основата на всичко, което създавате тази година – а има много за създаване.

Какво означава за вас Новолунието в Козирог

Козирогът ни напомня, че най-мощните промени в живота ни не се раждат от грандиозни жестове, а от малки, последователни стъпки, предприети с намерение. Навиците, които установявате днес, обещанията, които си давате, са градивните елементи на вашата реалност. Всеки шедьовър е започнал с едно-единствено движение на четката. Вашата година започва с изборите, които правите днес.

Това новолуние ви моли да се вгледате в себе си и да се успокоите достатъчно, за да чуете от какво наистина се нуждае душата ви. Какви малки стъпки ще ви отведат към най-големите ви видения? Какви ежедневни практики ще регулират нервната ви система и ще ви държат центрирани през всичко, което ще ви донесе тази година? Какви прости промени ще ви възстановят и ще ви напомнят за собствената ви сила?

Астрологически, това Новолуние бележи необичайно силно ново начало, особено по отношение на отговорността, устойчивата структура, вътрешната сигурност и търпеливото създаване на нещо трайно. Това не е импулсивна енергия. Тя е зряла, заземена и дълбоко стабилизираща.

Това Новолуние не идва с шум или зрелище. То не обещава мигновено богатство, внезапни печалби или късмет от нищото. Вместо това, то работи тихо и мъдро, полагайки основи, които ще издържат.

Юпитер и Сатурн играят централна роля в този космически момент. Юпитер разширява визията и разкрива нови възможности, улеснявайки виждането на възможните неща. Сатурн, стабилен и дисциплиниран, гарантира, че тези възможности ще се оформят в реалност, вместо да останат красиви идеи.

Заедно те създават рядък и мощен баланс.

Тази енергия особено възнаграждава онези, които са готови да погледнат честно на финансовото си положение, да планират с далновидност и да поемат съзнателна отговорност за бъдещето си. Тя благоприятства търпението пред импулсивността. Стратегията пред преките пътища. Зрелостта пред пожелателното мислене.

Често подценяваме силата на малките корекции. Но Козирогът знае по-добре. Този земен знак разбира, че планините се местят не със сила, а с постоянство. Въпросът не е колко много можете да промените наведнъж, а на какво можете да се ангажирате всеки ден.

Може би пет минути сутрешна медитация са това, което ще ви помогне да се ориентирате в живота си. Може би вечерна разходка ще ви помогне да преработите деня. Може да е нещо толкова просто, колкото да изпиете чаша вода, преди да проверите телефона си всяка сутрин, или да напишете три неща, за които сте благодарни, преди лягане.

Това са декларации за самоуважение. Това са ежедневни обещания, че сте важни, че вашето благополучие е безспорно, че си струва да се покажете заради вас. Докато седите с това новолуние в Козирог, запитайте се: Какво би било чувството да се прибирам у дома всеки ден? Какви практики биха ми помогнали да си спомня кой съм, когато светът се опитва да ми каже друго? Какви ритуали биха подкрепили човека, в който се превръщам тази година?

Други астрологични аспекти, влияещи върху новолунието в Козирог

Това първо новолуние за 2026 г. идва със забележителна космическа подкрепа. Планетите се подравняват по начини, които усилват способността ви да създавате трайна промяна, като същевременно оставате свързани с вашата цел.

Сатурн и Нептун в секстил с Уран ретрограден

Този аспект е чиста магия за всеки, който е готов да превърне мечтите си в реалност. Сатурн и Нептун заедно в Риби създават интересна комбинация. Сатурн иска структура, докато Нептун иска поток. Когато работят заедно по този начин, получавате най-доброто от двата свята – мечти с основи, визии с планове, духовност с практичност.

Кога и как се пишат желания?

В първите 8 часа от Новолунието е най-мощният период да запишем своите до 10 на брой желания, които се отнасят само до нас (без да намесваме друг човек и така да влияем на избора му и свободната му воля.

Силните темите на Козирога са:

Целите, амбиция, професия, използване на възможности;

Започване на нови начинания,

Сигурност в бъдещето;

Поемане на отговорност,

Компетентност;

Успех, признание, реализация, постигане на цели и положение в обществото;

Управление; Властта- бащите, началниците;

Традицията.

Здравето - кости и стави; пикочен мехур, колена, кожа. Артрит, ревматизъм, образуване на камъни, псориазис, сърбежи