Потвърждение на катастрофа със сина на Кадиров? Самолет "линейка" и самолетът на чеченския лидер кацнаха заедно в Москва (ВИДЕО)

Санитарен самолет, вероятно превозващ сина на чеченския лидер Рамзан Кадиров - Адам, кацна на летище "Внуково" в Москва. Самолетът на самия Рамзан Кадиров кацна точно зад него, става ясно от данни на FlightRadar. Новината идва, след като се разбра, че Адам Кадиров е бил откаран в новата републиканска болница в Грозни след автомобилна катастрофа. Той е в тежко състояние, съобщават местни медии. Информацията бе потвърдена от два източника пред Kavkaz.Realii, а опозиционни групи в социалните мрежи също съобщават подобна информация.

„Пътищата до болницата са затворени, защото Адам е откаран там. Той е в безсъзнание в интензивно отделение. Не знаем със сигурност какво не е наред със сина на Кадиров“, казва един от източниците в Грозни.

Grozny traffic jam with ambulances in a video local channels claim shows the first minutes after Adam Kadyrov’s car crash, unverified at this time. https://t.co/RHVHY7NT3Y pic.twitter.com/1lHe2wQkcr — WarTranslated (@wartranslated) January 16, 2026

Според движението NIYSO, кортежът на Адам Кадиров „се е движил с висока скорост, кола след кола, когато внезапно се е натъкнал на препятствие“: „В резултат на това колите започнали да се блъскат верижно една в друга, така че получаваме информация, че има доста жертви“, се казва в информацията.

Ан-148-100-EM „болничен самолет“ на руското Министерство на извънредните ситуации, който излетя първо от Грозни след съобщения за пътнотранспортното произшествие, и кацна на летище "Внуково" в Москва в 1:10 ч. московско време, според данни на FlightRadar, цитирани от "Важни истории".

След самолета "линейка" кацна Airbus с регистрационен номер RA-73417, собственост на RusJet - компания, свързана с бившия парламентарист и инвеститор Евгений Туголуков. Според изтекла база данни на граничната служба на ФСБ това е самолетът, който Рамзан Кадиров редовно използва за полети до Обединените арабски емирства през последните години, съобщава изданието. Все още се очаква допълнителна информация за състоянието на Адам Кадиров.

