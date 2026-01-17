Освен важен за руската армия завод, край Москва гори и подстанция. Взривове отекнаха в Сочи (ВИДЕО)

Електрическа подстанция е в пламъци в Серпухов, Московска област, като част от града и близките села са останали без ток. В нощта на 16 срещу 17 януари жители на града са сигнализирали за пожар в подстанция. Според анализ на опозиционния Telegram канал ASTRA на кадри от очевидци, огънят гори в подстанция № 400 „Ока“ с напрежение 220 kV. Един от видеоклиповете на очевидци е заснет от улица „Пионерская“, на 150 метра от пожара.

Според анализа Военната академия за стратегически ракетни сили (улица „Бригадная“ 17 в Серпухов) се намира на 3,5 км от тази подстанция.

Местни жители и медии съобщават за прекъсвания на електрозахранването в части от Серпухов, включително в микрорайона Красни текстильщик и село Болшевик. В града има и петролна база.

Причината за пожара е неизвестна и все още няма официална информация. Губернаторът Андрей Воробьов не е коментирал нищо за случващото се.

Припомняме, че по-рано през нощта във Воскресенск, Московска област, се появи огромно задимяване на територията на завода за минерални торове. Заводът е всъщност ключов компонент в производството на взривни вещества за руската армия: Гъст дим се извива над завод за торове край Москва (ВИДЕО).

Отделно се съобщава за взривове в Сочи, където кметът предупреди за опасност от атака с дронове.

Свалени дронове над Русия

Военното министерство на Русия съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила 99 дрона над страната и над анексирания полуостров Крим през нощта - 47 над Черно море, 29 над региона на Белгород, 12 над региона на Курск, 4 над региона на Ростов, 4 над региона на Астрахан, 2 над Крим и 1 над Азовско море. Не се споменава нищо за Московска област, нито за Краснодарския край, където е Сочи.