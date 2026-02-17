Спорт:

Лавинна опасност: Лоши условия за планински туризъм

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е облачно и мъгливо. Има силен вятър, а във високите части на планините превалява сняг. Има лавинна опасност, като е в най-висока степен по високите части на планините.

Постъпили са сигнали за инциденти само по ски пистите, допълниха от ПСС на БЧК.

Жълт и оранжев код за значителни валежи за цялата страна издаде за 17 февруари Националният институт по метеорология и хидрология.

