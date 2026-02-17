Удар срещу инфлуенсърите катерачи: Забраняват изкачването на Еверест за аматьори

На любителите катерачи ще бъде забранено да изкачват връх Еверест, гласи нов закон, целящ да възпре вълната от желаещи инфлуенсъри и пренаселеността на най-високия връх на планетата.

Според новите правила на покрива на света ще могат да стъпват само катерачи с опит. Изискването регламентира, че алпинистите ще трябва да са покорили връх от поне 7000 м, преди да се опитат да изкачат най-високата планина в света.

Планината е пренаселена и тази тенденция доведе до "задръствания" към върха и проблеми с безопасността, отпадъците и околната среда, пише The Telegraph.

Отдавна местните власти се борят с т.нар. екстремен туризъм, инфлуенсърите и неподготвените пътешественици, които се опитват да извършват подвизи в планината, без обаче да са преминали подходящо обучение.

Влог от Еверест с 4-годишно дете

Така например сингапурска двойка трябваше да бъде спасена с хеликоптер през 2024 г., след като се опита да стигне до базовия лагер с 4-годишния си син. Раксент Уонг и Керъл Тан документирали пътуването си онлайн и били заляти от критични коментари, след като синът им пострадал от остра височинна болест.

22-годишен влогър на име Инес Бенацуз изкачи планината след само година тренировки с цел заснемането на онлайн документален филм. Пътуването му струваше повече от 1 милион евро и предизвика спорове, защото пропагандираше сред младите си последователи иначе крайно опасното изкачване.

През 2023 г. 59-годишна учителка от Индия пък почина при опит да бъде първият азиатец, изкачил Еверест с пейсмейкър. Тя настоя да продължи да изкачването въпреки съветите на екипа си и почина само на няколкостотин метра над базовия лагер.

Източник: iStock

На Еверест - само при изкачен друг висок връх

Съгласно новите правила всеки алпинист, който се опита да изкачи 8849-метровия Еверест, ще получи разрешение само след като предостави доказателство, че преди това е изкачвал поне един връх по-висок от 7000 метра в Непал, заяви пред The ​​Telegraph Химал Гаутам, директор на Департамента по туризъм на Непал.

Според Гаутам непалските планини имат свои собствени "уникални характеристики и трудности" и местният опит би помогнал за намаляване на броя на инцидентите.

Също така, намалявайки навалицата на Еверест, правителството има за цел да популяризира 462-те си други планини, заяви той, описвайки законопроекта като една от най-цялостните реформи в управлението на алпинизма в Непал.

Адриана Браунли, британска катерачка, която през 2022 г. на 23-годишна възраст стана най-младата жена, изкачила всички 14 8-хилядници в света, заяви, че предложеният закон може да не сработи в желаната посока за осигуряване на безопасността на катерачите и екипите им.

"Това е много значим законопроект и определено ще намали броя на катерачите, но може да не подобри безопасността. Само ще изместни пренаселеността към други върхове", коментира Браунли.

Тя призна, че Еверест е "изключително пренаселен и има много неопитни алпинисти". Въпреки това, тя предложи Непал да включи своя връх Ама Даблам и връх Аконкагуа в Аржентина като два основни тренировъчни върха за Еверест.

"Безопасността може да се повиши и по други начини, като например да се гарантира, че компаниите предоставят на шерпите адекватен опит и обучение или че катерачите са били над 6000 или 6500 метра", допълни Браунли.

Многото смъртни случаи на Еверест са заради многото хора

Телата на повече от 200 алпинисти все още лежат в планината, като някои от тях дори се използват за ориентири по време на изкачването към върха.

Източник: iStock

През май 2019 г., една от най-смъртоносните години на Еверест, Робин Хейнс Фишър, 44-годишен британски катерач и амбициозен авантюрист, достигна върха, но почина от височинна болест на връщане.

Фишър, неопитен катерач, изкачи Еверест по време на един от най-натоварените сезони в историята. Дни по-рано, преди да тръгне, той признал, че се страхува от проблемите с многото хора в планината.

Снимки от тази седмица показват опашки от катерачи, виещи се по билото над 8000 м, в така наречената "зона на смъртта", където нивата на кислород са приблизително 1/3 от тези на морското равнище и тялото започва да отказва.

7 години по-рано, през 2012 г., Шрия Шах-Клорфин - канадска бизнесдама с ограничен опит на голяма надморска височина, пристигна в базовия лагер на Еверест, решена да сбъдне детската си мечта. Водачите я предупреждават, че ѝ липсват техническите умения, необходими за горните части на планината. На слизане Шах-Клорфин е изтощена и диша трудно. Шерпите опитват да ѝ помогнат, но заради разредения въздух и влошаващото се време са принудени да я оставят на планината, където тя умира.

Законопроектът беше приет единодушно от горната камара на Непал и сега ще бъде гледан в Камарата на представителите (долната камара), за да бъде гласуван преди изборите на 5 март.

След ратифицирането се очаква законът да влезе в сила в рамките на 3 месеца.

Законопроектът въвежда също така задължителна застраховка, възрастов праг за катерачите, както и създаването на фонд за опазване на околната среда, насочен към премахване на отпадъците в Хималаите, трупани там с десетилетия.

Законът също така позволява на властите да обявяват изчезналите катерачи за мъртви след изминаването на 1 година.