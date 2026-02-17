Лайфстайл:

"Като две капки вода" разкри Кралицата и короняса първия си победител (СНИМКИ)

17 февруари 2026, 9:33 часа 0 коментара
"Като две капки вода" разкри Кралицата и короняса първия си победител (СНИМКИ)

"Като две капки вода" постави ослепително и изключително зрелищно начало със Сезона-Слънце в понеделник вечер (16 февруари). Шоуто изуми публиката с блестящ спектакъл, невероятни имитации, емоционални истории и безброй изненади. Под светлините на прожекторите се разкри и мистерията коя е Кралицата. В нейната роля влезе Азис, който зае четвъртото място в журито и застана редом до утвърдените си колеги - Хилда Казасян, Веселин Маринов и Димитър Ковачев-Фънки.

Първата победа в "Като две капки вода" отиде при талантливия Виктор Тодоров. След оценките на участниците, журито, менторите и гласуването на зрителите, той спечели с образа на Принс и емоционалното изпълнение на песента "Purple Rain". Журито определи изпълнението му за едно от най-искрените и съвършени.

Снимка: Като две капки вода/Facebook

Звездните участници

Летящ старт на 14 сезо даде любимата певица Алекс Раева, която влезе в влезе в обувките на кралицата на рокедрола – експлозивната и пълна с енергия Тина Търнър. Алекс изпълни парчето, вдъхновило над 100 кавъра – "Proud Mary". 

Алекс Раева като Тина Търнър; снимка: Като две капки вода/Facebook

Още: "Като две капки вода": Млада изпълнителка замества вокалния педагог Етиен Леви

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

След Алекс в шоуто за имитации влезе провокативният визуален артист, певец, режисьор, хореограф, автор на текстове и шоумен Иво Димчев. Изпълнителят не се затрудни в преобразяването си в легендата Сър Том Джоунс, за да зареди зрителите с много настроение с един от най-големите хитове на певеца "Delilah".

Иво Димчев като Сър Том Джоунс; снимка: Като две капки вода/Facebook

Още: "Като две капки вода": Млада изпълнителка замества вокалния педагог Етиен Леви

Очарователната попфолк звезда Емилия вдигна градусите с хита "I Will Always Love You" на певицата, чиито емблематичен глас остави отпечатък върху музикалната индустрия – музикалната икона Уитни Хюстън.

Емилия като Уитни Хюстън; снимка: Като две капки вода/Facebook

Образът на Джейтън Колин Динсдейл, известен под артистичния псевдоним Теди Суимс, пасна като ръкавица на опитните ръце на Борис Христов. Въпреки че изборът му се оказа сериозно предизвикателство, с помощта на феноменалните гримьори на шоуто, Борис влизе в образа с десетки татуировки точно както Суимс.

Още: Дамите в "Ергенът" се настаняват в имението на Жената Чудо Гал Гадот

Борис Христов като Теди Суимс; снимка: Като две капки вода/Facebook

Младата и изключително талантлива Весела Бабинова прави дебюта си в "Като две капки вода", но се справи блестящо със задачата да се превъплъти в латино дивата Шакира. Актрисата изпя и изтанцува хитовото й парче "La Tortura".

Весела Бабинова като Шакира; снимка: Като две капки вода/Facebook

Още: Глобалният хит "The Floor" дебютира в българския ефир с грандиозна финална награда

След нея сцената озари ослепителната Пламена, която се преобрази в иконата на любовните балади Селин Дион и изпя хитовата балада "Power of Love".

Пламена като Селин Дион; снимка: Като две капки вода/Facebook

Талантливата и безобразно млада Симона бе неузнаваема в образа на американската поп певица Бритни Спиърс. Тя избра за изпълнението си парчето "You Drive Me Crazy".

Симона като Бритни Спиърс; снимка: Като две капки вода/Facebook

Актьорът Даниел Пеев – Дънди реши да се хвърли в дълбокото и да се превъплъти във Робърт Плант фронтмена на легендарната британска рок група "Led Zeppelin".

Даниел Пеев - Дънди като Робърт Плант; снимка: Като две капки вода/Facebook

Още: Финалист от "Игри на волята" е част от звездния отбор нa "Hell's Kitchen" (СНИМКА)

Виктор Тодоров се преобрази в американския актьор, музикант, композитор и певец – Prince, а представянето му с легендарната песен "Purple Rain" му донесе първата победа за сезона. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Като две капки вода ТВ предавания
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес