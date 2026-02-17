"Като две капки вода" разкри Кралицата и короняса първия си победител (СНИМКИ)

"Като две капки вода" постави ослепително и изключително зрелищно начало със Сезона-Слънце в понеделник вечер (16 февруари). Шоуто изуми публиката с блестящ спектакъл, невероятни имитации, емоционални истории и безброй изненади. Под светлините на прожекторите се разкри и мистерията коя е Кралицата. В нейната роля влезе Азис, който зае четвъртото място в журито и застана редом до утвърдените си колеги - Хилда Казасян, Веселин Маринов и Димитър Ковачев-Фънки.

Първата победа в "Като две капки вода" отиде при талантливия Виктор Тодоров. След оценките на участниците, журито, менторите и гласуването на зрителите, той спечели с образа на Принс и емоционалното изпълнение на песента "Purple Rain". Журито определи изпълнението му за едно от най-искрените и съвършени.

Звездните участници

Летящ старт на 14 сезо даде любимата певица Алекс Раева, която влезе в влезе в обувките на кралицата на рокедрола – експлозивната и пълна с енергия Тина Търнър. Алекс изпълни парчето, вдъхновило над 100 кавъра – "Proud Mary".

След Алекс в шоуто за имитации влезе провокативният визуален артист, певец, режисьор, хореограф, автор на текстове и шоумен Иво Димчев. Изпълнителят не се затрудни в преобразяването си в легендата Сър Том Джоунс, за да зареди зрителите с много настроение с един от най-големите хитове на певеца "Delilah".

Очарователната попфолк звезда Емилия вдигна градусите с хита "I Will Always Love You" на певицата, чиито емблематичен глас остави отпечатък върху музикалната индустрия – музикалната икона Уитни Хюстън.

Образът на Джейтън Колин Динсдейл, известен под артистичния псевдоним Теди Суимс, пасна като ръкавица на опитните ръце на Борис Христов. Въпреки че изборът му се оказа сериозно предизвикателство, с помощта на феноменалните гримьори на шоуто, Борис влизе в образа с десетки татуировки точно както Суимс.

Младата и изключително талантлива Весела Бабинова прави дебюта си в "Като две капки вода", но се справи блестящо със задачата да се превъплъти в латино дивата Шакира. Актрисата изпя и изтанцува хитовото й парче "La Tortura".

След нея сцената озари ослепителната Пламена, която се преобрази в иконата на любовните балади Селин Дион и изпя хитовата балада "Power of Love".

Талантливата и безобразно млада Симона бе неузнаваема в образа на американската поп певица Бритни Спиърс. Тя избра за изпълнението си парчето "You Drive Me Crazy".

Актьорът Даниел Пеев – Дънди реши да се хвърли в дълбокото и да се превъплъти във Робърт Плант фронтмена на легендарната британска рок група "Led Zeppelin".

Виктор Тодоров се преобрази в американския актьор, музикант, композитор и певец – Prince, а представянето му с легендарната песен "Purple Rain" му донесе първата победа за сезона.