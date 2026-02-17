Защитата на намерената в куфар Евгения ще обжалва присъдата на Орлин Владимиров

Защитата на убитата и намерена в куфар Евгения ще обжалва присъдата на Орлин Владимиров и баща му Пламен Владимиров пред Върховния касационен съд. Това съобщи адвокат Людмил Рангелов в ефира на Нова нюз. По думите му има два възможни сценария – ВКС да потвърди присъдата или да върне делото за ново разглеждане от друг състав на апелативния съд. „Процедурата може да отнеме до година заради сроковете за мотиви и насрочване на заседание добави той.

Припомняме, че съдът намали присъдата на Орлин Владимиров от доживотен затвор на 20 години. Баща му Пламен Владимиров, който също е подсъдим по делото, беше признат за невинен.

Според адвокат Рангелов съдът е приел, че бащата Пламен Владимиров е участвал единствено в превозването и укриването на тялото на убитата, без да е съучастник в самото убийство. По закон подобни действия се квалифицират като „лично укривателство“, което по принцип се наказва с до 5 години затвор.

Когато обаче между извършителя и укривателя съществува близка родствена връзка – в случая баща и син – законът освобождава укривателя от наказателна отговорност. „Това не звучи справедливо за обществото, но съдът е длъжен да приложи закона такъв, какъвто е написан“, подчерта Рангелов.

Намаляването на наказанието за Орлин Владимиров е резултат от отпадането на две квалифициращи обстоятелства, приети от първите две инстанции – предумишленост и извършване на убийството по особено мъчителен начин. Апелативният съд е приел, че тези елементи не са доказани по надлежния ред, въпреки че самият извършител е признал вината си. Така съдът се е съгласил с тезата, че деянието не е било извършено по особено жесток или мъчителен начин.