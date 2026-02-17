Протест срещу намалената присъда за убиеца на Евгения, която бе открита в куфар

На 19 февруари от 18:30 ч. се организира протест пред Съдебната палата в София, като реакция на намалената присъда за Орлин Владимиров, който призна, че е убил своята съпруга Евгения в края на 2021 г. и бе осъден на доживотен завтор. След издирване, продължило месец, по време на което Орлин се преструваше на притеснен и се включваше в издирването на съпругата си, тялото на Евгения бе открито в куфар в хвостохранилище в Перник. Вчера, 16.02, Софийският апелативен съд намали присъдата на Орлин Владимиров за убийството на Евгения от доживотен затвор на 20 години. Съдът измени и присъдата на бащата Пламен Владимиров от 2023 г., като го оправда частично. Присъдата подлежи на обжалване и протест.

Снимка: БГНЕС

Още: "Аз я убих": Орлин с шокиращ разказ за убийството на Евгения

Протест за всяка жена, която живее в страх

Различни организации, сред които "Български фонд за жените", "ЛевФем" и "Феминистки организации" обявиха протест, тъй като решението на съда шокира много хора. "Повече от четири години по-късно този случай остава символ на най-тежката форма на насилие срещу жени. Евгения не е просто име от съдебно дело. Тя е майка. Дъщеря. Приятелка. Човек, чието отсъствие остава завинаги.", пишат организаторите на протеста и добавят: "Когато говорим за такива престъпления, не говорим за "семейна драма" или "частен казус". Говорим за обществен проблем, който засяга сигурността, доверието и живота на жените в България. Начинът, по който институциите реагират, има значение за всяка жена, която днес се колебае дали да потърси помощ."

Организаторите призовават хората, които дойдат на протеста, да носят куфар - "като символична памет, че зад статистиката стоят човешки животи и че отказваме да забравим. За Ети. За детето ѝ. За всяка жена, която живее в страх". Новини и повече информация за събитието можете да следите във Facebook.