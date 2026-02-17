Нови Сад се повтаря в Сараево: Протести и оставка след тежък инцидент

След трагичния инцидент с трамвай в Сараево ситуацията в Босна и Херцеговина много започва да прилича на тази след инцидента в сръбския град Нови Сад. Иницидентът доведе до смъртта на млад човек, до ампутацията на крака на 17-годишно момиче и още трима ранени предизвика гнева на младите хора в страната, които излязоха на многолюден протест. Подобно на Нови Сад - започват да валят оставки. Първата е на директора на компанията за обществен транспорт GRAS в Сараево Сенад Муягич.

Оставката дойде след голям обществен натиск, а новината беше обявена от кантоналния министър на транспорта Аднан Щета, съобщава Klix.ba, предаде хърватската медия "Индекс". ОЩЕ: Анализ: Значението на Албания на фона на руското влияние и етническото напрежение на Балканите (ВИДЕО)

Какво каза на обществото?

Муягич се обърна към обществеността за първи път след инцидента, обяснявайки, че преди това не е правил изявления по препоръка на компетентните органи.

„Веднага щом научих за инцидента отидох на мястото. Бях там през цялото време и властите ме предупредиха да не правя никакви изявления. След като синдикатът GRAS публикува изявление отново бях предупреден да не говоря, защото съм част от разследването“, каза Муягич.

Той обясни и защо е бил в сградата на МУП в нощта на инцидента, където е бил задържан шофьорът на трамвай Аднан Касапович. Той поясни, че е дошъл да подкрепи шофьора след като представители на синдиката също са го направили, но му е било казано, че няма право да влиза.

Старите трамваи в Сараево

Говорейки за изправността на трамвая, той каза, че има различни повреди и че стари превозни средства се изтеглят от движение. Стана ясно, че пет трамвая са нарязани, а частите им се използват за тези, които все още се използват. Инцидентът с трамвай предизвика гнева на хората в Сараево (ВИДЕО)