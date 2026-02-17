Осъден за геноцид в Сребреница: Ето как намери смъртта си

Военнопрестъпникът Остоя Станишич е намерил смъртта си в понеделник, 16 февруари 2026 г., съобщава хърватската медия "Индекс", позовавайки се на неофициална информация на базираният в Босна и Херцеговина портал Klix.ba. Станишиш излежа 5 години затвор за съучастие в геноцида в Сребреница. Вчера обаче той е загинал при пътнотранспортно произшествие в босненския град Кладан. Стана ясно, че Станишич е бил в кола, която се е разбила в река.

Ролята му в Сребреница

Според окончателната присъда Станишич е признат за виновен, защото като командир на 6-ти батальон на Зворническа бригада съзнателно е оказал съдействие на членове на армията и полицията на Република Сръбска, включително Радован Караджич и Ратко Младич, при изпълнението на плана за окончателно и насилствено отстраняване на босненското цивилно население от зоната за сигурност на ООН в Сребреница.

В присъдата се посочва, че до 40 000 босненски цивилни са били насилствено преместени от анклава Сребреница, докато над 7000 босненски мъже и момчета са били убити безцеремонно. Съдът установи още, че на 14 и 15 юли 1995 г. членове на Шести батальон, под ръководството на Станишич, са участвали в приемането и охраната на няколкостотин заловени мъже от Сребреница, които са били задържани в училище в село Петковци близо до Зворник без основни условия, подложени на побоища, като най-малко 20 от тях са били убити. ОЩЕ: Водеща фигура от кланетата в Сребреница: Военнопрестъпник поиска отпуск от затвора