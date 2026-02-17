Арестуваха бивш министър в Черна гора, свързан със сръбската църква

Черногорската полиция арестува бившия министър на образованието, науката и културата на Черна гора Весна Братич по подозрение в злоупотреба със служебно положение. Новината съобщи хърватската медия "Индекс". Братич е арестувана във вчерашния ден. Тя е била министър в правителството на Здравко Кривокапич от 2020 до 2023 г., първият след уволнението на правителството на Мило Джуканович. Както съобщават черногорските медии, Братич е отговаряла на въпроси пред специалната прокуратура относно уволнението на повече от сто директори на училища през 2021 г., докато е била начело на ресорното министерство.

След изслушването е наложено задържането ѝ за 72 часа поради риск от повлияване на свидетели.

Уволнението на директори е незаконно

Братич уволни над 140 директори на черногорски начални и средни училища, като се позова на това, че не са сформирали училищни настоятелства. Съдилищата обаче установиха, че уволненията са незаконни, след което държавата изплати на пострадалите страни обезщетение в размер на над 280 000 евро, пише още хърватската медия.

Близостта й със Сръбската православна църква

По-интересно е друго. Братич е била близка и до Сръбската православна църква (СПЦ). Също така много от позициите ѝ по време на мандата ѝ са разделили черногорското общество, предава още "Индекс". ОЩЕ: Арестуваха бивш министър на отбраната в Черна гора