На Задушница: Лъв, Риби + още 2 зодии ще запалят свещ за миналото и ще получат светлина за бъдещето

Днес отбелязваме Архангелова задушница – една от трите задушници през годината, посветена на спомена за нашите близки, които вече не са сред нас. Това е ден на дълбоко смирение, благодарност и духовно пречистване. Архангел Михаил, като водач на душите, отваря небесните врати, за да може връзката между земното и божественото да бъде непосредствена.

В астрологичен план днешният ден е и силен енергиен момент, в който се създава мост между миналото и бъдещето – между онова, което вече е приключило, и онова, което предстои да се роди.

За някои зодиакални знаци тази енергия ще бъде особено осезаема. Те ще усетят как минали спомени, забравени емоции и отдавна направени избори ще осветят пътя им напред.

Телец

Телците ще бъдат сред тези, които днес ще си спомнят хора и събития, оформили характера им. Миналото ще им напомни, че всичко, което имат, е изградено с труд и постоянство. Тази осъзнатост ще им даде сила да продължат напред, но по-мъдро и по-уверено. Задушницата ще им донесе усещане за мир – с миналото, със себе си и с хората, които някога са ги наранили.

Светлината, която ще запалят за спомен, ще освети и новите им цели.Днес Вселената им показва, че всяка загуба е и начало на нещо ново, а истинската стойност е в спомена и благодарността.

Лъв

Лъвовете ще почувстват този ден като момент на голяма емоционална сила. Нещо дълбоко в тях ще ги накара да се обърнат към корените си – към семейството, традициите и хората, които са ги научили да бъдат горди и силни. Духовното ще се преплете с материалното: може би ще помогнат на някого в нужда, ще дарят пари или просто ще отделят време за добрина.

И именно тази добрина ще се върне при тях – под формата на неочакван късмет или материална награда.Архангел Михаил ще ги пази днес и ще им покаже, че когато светиш отвътре, тъмнинана не те плаши.

Козирог

Козирозите ще изживеят деня като дълбок вътрешен катарзис. Те ще си припомнят отминали решения и ще осъзнаят, че всичко е било с цел – дори трудните уроци. Ще почувстват особено силно присъствието на онези, които вече не са между живите, но са оставили следи в живота им.

Тази духовна връзка ще им вдъхне увереност, че вървят по правилния път.Някои Козирози дори ще получат материален знак за това – добра новина, предложение или възможност, която ще им даде надежда. Днес те ще разберат, че миналото не е товар, а отправна точна за светлото им бъдеще.

Риби

Рибите ще бъдат най-силно свързани с енергията на деня – техните чувствителни души ще усетят вибрациите на задушницата на най-дълбоко ниво. Те ще запалят свещ не само за миналото, но и за собственото си пречистване. В днешния ден ще се събудят спомени и усещания, които ще ги насочат към важно житейско решение.

Може би ще разберат, че е време да простят – и на себе си, и на другите. А когато го направят, ще усетят прилив на лекота, вдъхновение и дори материална благословия. За Рибите този ден е като молитва, която се сбъдва в тишината.

Архангеловата Задушница е ден на памет, светлина и осъзнаване.Телец, Лъв, Козирог и Риби ще почувстват, че миналото не е просто зад гърба им, а част от пътя, който им помага да вървят напред.Свещите, които ще запалят днес, ще осветят не само имената на онези, които обичат, но и техните собствени сърца.Защото само когато си в мир с миналото, можеш да вървиш към бъдещето с пълни ръце и светла душа.

Задушница не е ден на тъга, а на благодарност.