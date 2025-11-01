Една хвърлена бутилка обезсмисли всичко: Кметът на Пловдив за скандалния инцидент

"Абсурдно поведение на феновете на дербито в любимия ни град. Някак се обезценяват всички усилия за по-добри стадиони, за по-успешни отбори, за пловдивчани, горди от успехите в спорта. Изтрити от една грозна проява по време на мача." Това написа на страницата си във Facebook кметът на Пловдив Костадин Димитров по повод скандалния инцидент, при който фен уцели играч на "Ботев" на стадион "Локомотив" с бутилка в главата, в резултат на което пловдивското дерби от 14-ия кръг на Първа лига бе прекратено.

"Една хвърлена бутилка обезсмисли всичко.

В тази връзка, не знам как ще продължим да градим, да строим стадиони. За кого ги строим?", добави кметът.

"Силно се надявам да е за нормалните привърженици, които подкрепят отборите си със сърце и душа, а не с хвърляне на бутилки и побой над делегата."

Димитров посочва, че от управата на града искат установяване на извършителя на вандалската проява и по-бързо приемане на Закона за футболното хулиганство.

"Още тази седмица ще има среща с представители на Ботев, Локомотив и БФС за установяване на стриктен пропусквателен режим.

Ние няма да строим за онези, които рушат. Ще строим за радостта от достойната игра", пише в заключение Костадин Димитров.