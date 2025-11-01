Продължаваме прочистването: Сирски за десанта на украинското разузнаване в Покровск

"В ход е цялостна операция за унищожаване и изместване на вражеските сили от Покровск." Така коментира днес в публикация в телеграм канала си широко обсъжданата тема за десанта на украинските специални сили в Покровск главнокомандващият украинската армия генерал Олександър Сирски.

"В Покровско-Мирноградската агломерация нашите войници трябва да сдържат натиска на многохилядна вражеска групировка, която продължава опитите си да проникне в жилищни райони и да отреже снабдителните ни пътища. Няма обаче обкръжение или блокада на градовете, правим всичко възможно, за да осъществим логистика", добави той подробности.

Сирски е получил докладите на командирите на място относно текущата ситуация, както и е говорил с тях за всичко, от което се нуждаят войниците там. Главнокомандващият е категоричен, че защитниците не са обкръжени, както твърдят от руското военно министерство.

Още: Украински военни с брутални критики за теч от операцията на ГУР в Покровск. Взривиха важен за войната нефтопровод край Москва (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Врагът в Покровск плаща най-високата цена за опита си да изпълни задачата на кремълския диктатор да окупира украинския Донбас", посочва Сирски.

Сирски директно каза, че Путин си фантазира обкръжени украински войници в Покровск и Купянск (ВИДЕО)