"Чалги, проститутки" и заплахи на "Лаута": Босът на Локо Пловдив ще прати Ботев в Б група

Напрежението по време на пловдивското дерби продължи и в тунела. Срещата между Локомотив и Ботев бе прекратена, след като фенове на "черно-белите" удариха вратарят на гостите Даниел Наумов с бутилка в главата. Главният съдия Драгомир Драганов прекъсна мача, за да проведе разговор с делегата на двубоя, изпълнителния директор на Локомотив Тома Цилев и финансовия благодетел на "канарчетата" Илиян Филипов. След това реферът обяви край на двубоя.

Христо Крушарски заплашил Илиян Филипов след края на мача

Стана ясно също така, че стражът на Ботев Даниел Наумов е заявил, че няма да доиграе мача, тъй като отново трябваше да се върне пред вратата пред трибуна "Бесика". От Локомотив настояваха съперникът им да извърши смяна, но това не се случи. На излизане от стадион "Локомотив" финансовият благодетел на "жълто-черните" Илиян Филипов разкри за заплахи от страна на президента на Локо Христо Крушарски и разказа на какви сцени е станал свидетел в тунела.

Филипов заяви, че босът на Локомотив се е заканил да направи така, че "канарчетата" да отидат във Втора лига. Шефът на "жълто-черните" добави, че в коридора на "Лаута" е имало "чалги, проститутки": "Те ми казаха да направим смяна, но аз ги попитах, ако те бяха на мое място, щяха ли да направят? Да вкарат третия си вратар, защото титулярът е бил ударен с бутилка. Господин Крушарски ми каза, че щял да направи така, че Ботев да отиде в Б група. Чалги, проститутки тука имаше в коридора. Няма значение, явно той командва футбола в България. Каза, че ще направи така, че Ботев ще отиде в Б група, окей, нека да го видим."

ОЩЕ: Илиян Филипов пак се захапа със старото ръководство