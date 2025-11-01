Оцеляването на украинците през зимата: Безплатни 3000 км, кеш и медицински прегледи

Програмата за подпомагането на украинците да преживеят трудния зимен сезон в условията на непрекъснати руски атаки ще влезе в сила през декември. "Подготвяме програми в подкрепа на нашия народ, на всички украинци тази зима. Миналата зима близо 14 милиона украинци се възползваха от програмата за подкрепа "хиляда гривни", както и от други държавни програми", заяви украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение в телеграм канала си.

Според него новият пакет помощи ще запази формата на директна парична подкрепа, както в миналогодишната програма. Украинците ще могат да получават средства, които да бъдат изразходвани за стоки от първа необходимост, като комунални услуги, лекарства, храна и други основни нужди.

Отделно Зеленски обяви стартирането на нова целенасочена програма за най-уязвимите групи: самотни възрастни хора, многодетни семейства, жители във фронтовите региони и други социално уязвими групи.

"Няма да има увеличения – нито за газ, нито за електричество", категоричен бе Зеленски.

Отделно стартира и специална програма "Уз-3000", която предвижда всеки украинец ще може да пътува безплатно с влак до 3000 километра в страната.

"Три хиляди километра, за да може всеки да избира безплатни железопътни маршрути в Украйна: Лвов-Киев, Киев-Днипро и всякакви други. Три хиляди километра безплатно", посочи Зеленски.

Освен това, през януари е планирано да стартира проект за профилактични прегледи, който ще позволи на всеки пълнолетен украинец да се подложи на безплатни основни медицински прегледи.

