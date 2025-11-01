Любопитно:

Оцеляването на украинците през зимата: Безплатни 3000 км, кеш и медицински прегледи

01 ноември 2025, 18:08 часа 1030 прочитания 0 коментара
Оцеляването на украинците през зимата: Безплатни 3000 км, кеш и медицински прегледи

Програмата за подпомагането на украинците да преживеят трудния зимен сезон в условията на непрекъснати руски атаки ще влезе в сила през декември. "Подготвяме програми в подкрепа на нашия народ, на всички украинци тази зима. Миналата зима близо 14 милиона украинци се възползваха от програмата за подкрепа "хиляда гривни", както и от други държавни програми", заяви украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение в телеграм канала си

Според него новият пакет помощи ще запази формата на директна парична подкрепа, както в миналогодишната програма. Украинците ще могат да получават средства, които да бъдат изразходвани за стоки от първа необходимост, като комунални услуги, лекарства, храна и други основни нужди.

Отделно Зеленски обяви стартирането на нова целенасочена програма за най-уязвимите групи: самотни възрастни хора, многодетни семейства, жители във фронтовите региони и други социално уязвими групи. 

Още: Зеленски: Путин да заповяда в Покровск, ако смее. Унищожихме установка за "Орешник" и половината им "Панцир"-и (ВИДЕО)

"Няма да има увеличения – нито за газ, нито за електричество", категоричен бе Зеленски.

Отделно стартира и специална програма "Уз-3000", която предвижда всеки украинец ще може да пътува безплатно с влак до 3000 километра в страната.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Три хиляди километра, за да може всеки да избира безплатни железопътни маршрути в Украйна: Лвов-Киев, Киев-Днипро и всякакви други. Три хиляди километра безплатно", посочи Зеленски.

Освен това, през януари е планирано да стартира проект за профилактични прегледи, който ще позволи на всеки пълнолетен украинец да се подложи на безплатни основни медицински прегледи.

Още: Ракети "Фламинго" и "Рута" вместо "Томахоук": Зеленски категоричен, че Киев е намерил свои ресурси за производство

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Украйна Володимир Зеленски война Украйна
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес