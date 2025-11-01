Отмъщение на Крит: Най-малко трима загинали и 10 ранени, включително деца (СНИМКА)

Най-малко трима души бяха убити, а други 10 ранени при стрелба днес в село на гръцкия остров Крит. Предполага се, че става дума за отмъщение, съобщава в. „Катимерини“, като се позовава на местни медии.

Властите предполагат, че стрелбата в село Воризия, което се намира на южните склонове на планината Псилоритис близо до град Ираклио, е отмъщение за поставена бомба снощи в строяща се къща. Самоделното взривно устройство избухна около 23:30 ч., причинявайки големи материални щети, но нямаше пострадали.

Рано днес неидентифицирани лица са открили огън по къщи, автомобили и хора в акция, която властите описаха като възможен акт на отмъщение. Били са изстреляни хиляди куршуми, а нападателите са били въоръжени с автомати Калашников, пишат местни медии.

Сред ранените има няколко деца. Някои са откарани в болници с частни автомобили и земеделски машини, тъй като линейките не могат да достигнат до мястото заради продължаващата стрелба. Спешните служби са мобилизирали почти пълния си капацитет, но полицията все още не е разрешила на екипите да влязат в селото и да приберат останалите пострадали.

В селските райони на Крит понякога се проявяват семейни вражди, които прерастват в насилие, отбелязва „Катимерини“.

