Огромна трагедия по време на Ел Класико! Фен на Реал Мадрид загубил живота си на "Бернабеу"

Огромна трагедия разтърсила Мадрид по време на дербито между Реал и Барселона, изиграно на 26 октомври. Фен на домакините e починал по време на срещата. Инцидентът се е случил секунди, след като нападателят на мадридчани Килиан Мбапе пропусна дузпа, съобщава вестник "Спорт". Това се случи в 52-а минута. След това Игал Бродкин, дългогодишен фен на "кралете" от Израел, е припаднал. Според изданието, намиращи се наблизо хора и вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа са сигнализирали на съдията да спре мача, но това не се е случило.

Фен на Реал Мадрид загуби живота си по време на Ел Класико

Фенът получил първа помощ от медицинския персонал на стадиона и по-късно бил откаран в болница. За огромно съжаление, лекарите не са успели да спасят живота му. Историята бе споделена от неговия син Шон. Той разкри, че баща му цял живот е бил фен на Реал Мадрид и е пътувал многократно до Испания, за да гледа мачовете на отбора. От "кралския" клуб все още не са публикували официална позиция по случая.

יגאל ברודקין ז"ל הגשים את חלומו לצפות בקלאסיקו מהברנבאו, אך כמה דקות לתוך המחצית השנייה, הוא התמוטט ומת. בנו שון סיפר לי על האסון שקרה במקום שהוא הכי אוהב, המגרש של ריאל מדריד: "הוא אמר לחבר שאיתו שהוא לא מרגיש טוב, ותוך 30 שניות כבר היה במצב לא טוב"https://t.co/QbYXCUfo20 pic.twitter.com/cwiocEyS7Z — Guy Tzuk (@GuyTzuk1) October 30, 2025

"Единствената му мечта беше да присъства на Класико", каза Шон. "Дори когато Реал Мадрид водеше с комфортна преднина, той никога не се успокояваше до последния съдийски сигнал." Е, поне успя да сбъдне мечтата си и да бъде свидетел на легендарния сблъсък за последен път. Поклон пред паметта му!

ОЩЕ: Пълен хаос в Ел Класико! Барса и Реал спретнаха велико шоу на "Бернабеу" със спасена дузпа, отменени голове и червен картон