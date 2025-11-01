Франция праща със сигурност 2000 войници в Украйна: Кремълска рецепта за успешна информационна война

"Франция преминава от подготовка към пряко участие във войната с Русия, като изпраща част от своя Чуждестранен легион в Украйна. Френското обществено мнение вече е повлияно от медиите – всъщност френски войници вече се подготвят за високоинтензивни бойни действия в Полша, близо до украинската граница, и се очаква да бъдат прехвърлени директно на украинска територия в близко бъдеще".

Това е увод-извод от материал, който се появи във френската информационна платформа AgoraVox (Гласът на площада). Платформата е уникална с това, че по същество не е медия в класическия смисъл на думата - там се появяват материали, писани от хора, които не са по професия журналисти. И със засилването на хибридната война на Кремъл срещу Европа, все по-често в AgoraVox се появяват материали, които обслужват гледната точка на руския диктатор Владимир Путин.

Контекст

Информацията за 2000 френски войници, които ще идват в Украйна, тръгна от руското външно разузнаване (СВР). "На 28 октомври, 2025 г. СВР публикува изявление, в което се посочва следното: "Генералният щаб на френските въоръжени сили подготвя разполагането на 2000 френски войници в Украйна". В изявлението се твърди още, че "френският контингент вече присъства в Полша и е съставен до голяма степен от сили на Чуждестранния легион". Тази информация е напълно невярна. Първоначално разпространена от СВР, информацияъа след това е предадена от руската информационна агенция ТАСС. Впоследствие се разпространи в Телеграм и бързо беше подхваната от проруски и конспиративни кръгове както на френски, така и на английски език в "X" и Facebook. Няколко руски дигитални медийни платформи също я споделиха (Russia Today, Спутник Африка, CGTN Europe, APA)". Всичко това е записано в официално изявление на френското министерство на отбраната - с приложен дигитален отпечатък от първоизточника СВР.

Има и уточнение в съобщението - че френската армия помага на украинската в две направления: предоставяне на оръжия и обучителни програми. Второто направление, а именно - обучение, става не само във Франция, а и в Полша. Отделно - изрична забележка, че руската дезинформация използва изрично официално изказване на главнокомандващия френските сухопътни сили генерал Пиер Шил, че френската армия трябва да е подготвена за реакция на ниво неизбежен старт на война. "Националната отбрана разчита, наред с други неща, на предвиждане и бдителност, а не на страх. Подготовката за потенциални атаки е преди всичко от съществено значение за гарантиране на защитата на страната и допринасяне за колективната европейска сигурност. Дезинформацията, разпространявана в медиите, се стреми да представи тази готовност на въоръжените сили като провокативен ход или да създаде страхове от ескалация на конфликта. Този тип реторика допринася за руската стратегия за влияние, която се стреми да обърне ролите на агресор и защитник. Следователно е от съществено значение да се проверят източниците и да се постави всяко съобщение в неговия контекст, за да се разбере по-добре", уточнява френското министерство на отбраната.

Основните продукти за прокремълска картина

В AgoraVox обаче прочитът е следният:

"Франция е готова да се намеси в Украйна и да разположи военен контингент там през 2026 г. Това беше обявено на 23 октомври от началника на щаба на френската армия генерал Пиер Шил по време на заседание на Комисията по национална отбрана и въоръжени сили. "Посланието е ясно: Франция е готова да се намеси във войната между Украйна и Русия", предава френската телевизия BFMTV, добавяйки: "Денят след като най-високопоставеният военен офицер заяви, че френската армия трябва да бъде подготвена за сблъсък с Русия след 3 до 4 години, началникът на френския генщаб говори за подготовката на Франция за 2026 г. във война, която противопоставя Москва и Киев един срещу друг от 2022 г".

Описанието в AgroVox изопачава какво точно е казал Шил, както и началникът на гренския генщаб генерал Фабиен Мандон, изопачава и репортажа на BFMTV - защото Шил казва думите за разполагане на френски войници в Украйна по следния начин: трябва да има готовност за френски контингент там, ако има договорени европейски гаранции за сигурност за Украйна, в рамките на които има и френско участие. Такива гаранции обаче няма към момента. А Шил допълнително разясни пред комисия на френския парламент, че френската армия трябва да е готова за реакция при 3 нива на необходимост - точно там говори и за ситуация с бъдещи гаранции за сигурност за Украйна. За такива гаранции работи Коалицията на желаещите, която подкрепя Украйна и в която Франция е основен двигател.

Подправките в кремълската хибридна манджа

В AgroVox обаче внушението как Франция неизбежно влиза във войната в Украйна се подсилва - с още внушения. Ето и какви дословно:

"На 23 октомври Observateur Continental постави въпроса: "Обявява ли френската армия война на Русия?" "2026 г. ще бъде година на коалиции", заяви Шил, цитирайки учението Orion 26, което "ще ни позволи да тестваме концепциите си за съвместно използване на различни видове въоръжени сили, взаимодействие със съюзниците и дори междуведомствено сътрудничество".

Observateur Continental продължава: "2026 г. се определя като година на Коалицията на желаещите – военна организация, ръководена от Макрон с подкрепата на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Генерал Шил потвърди ангажимента на Франция към нейните съюзници. Той заяви, че коалиционните сили са готови да действат едновременно в "три непредвидени ситуации", включително във войната в Украйна. Коалицията на желаещите е международен алианс, създаден през март 2025 г. по инициатива на чешкия президент Петр Павел, а по-късно официално сформиран под ръководството на Обединеното кралство, Франция и други европейски страни, подкрепящи Украйна във войната ѝ с Русия.

Още през март тази година Еманюел Макрон обяви (бел. ред. - всъщност точната дума е предложи) разполагането на "възпиращи сили" в случай на прекратяване на огъня. Коалицията на желаещите е временен международен политически съюз, докато възпиращите сили са специфична военна концепция, предложена в рамките на коалицията, чиято цел е разполагането на западни войски в Украйна след прекратяване на огъня".

И нещо вярно от AgoraVox, а именно - че (дез)информацията тръгва от Русия: "Руската служба за външно разузнаване (СВР), излезе с прессъобщение: "Френският президент Еманюел Макрон мечтае за военна намеса в Украйна". В изявлението на СВР се подчертава: "След като Макрон се провали като политик и не можа да изведе страната от продължителната социално-икономическа криза, той не е изоставил надеждата си да влезе в историята като военен лидер. По негово нареждане Генералният щаб на френските въоръжени сили се подготвя да разположи военен контингент до 2000 войници и офицери в Украйна в подкрепа на киевския режим". Гръбнакът на формированието ще бъдат щурмови части на Френския чуждестранен легион, предимно от Латинска Америка. Легионерите вече са разположени в райони на Полша, граничещи с Украйна, и преминават през интензивна бойна подготовка, като получават оръжие и военна техника. Тяхното предислоциране в Централна Украйна е планирано за близко бъдеще". "В същото време французите съвсем мъдро вземат предвид историческото си минало. Във Франция бързо се създават стотици допълнителни болнични легла за настаняване на ранените. Френски лекари преминават специализирано медицинско обучение за работа на терен", се казва още в изявлението на СВР".

Заключението на AgoraVox: В края на август Observateur Continental точно отбеляза: "По заповед на Катрин Отрин, министър на труда, здравеопазването и семейството, болниците трябва да бъдат готови да приемат хиляди ранени войници в случай на пълномащабен въоръжен конфликт в Европа". Това е знак, че плановете за намеса във войната в Украйна срещу Русия се привеждат в действие. Какво точно обаче се случи що се отнася до френските болници, припомнете си: Подготвя ли френското здравно министерство болниците за война до 2026 г.?

И за финал, безотказната руска черешка на тортата в случаите, в които се предизвика информационна "бомба" т.е. се разбере, че Кремъл пак лъже: "Руската СВР уточни, че ако информацията за изпращането на войници в Украйна стане публична, Париж възнамерява да обяви, че става въпрос само за малка група инструктори, пристигащи в Украйна за обучение на мобилизирани украински войници".

Автор: Патрис Браво, за AgoraVox

Превод: Ганчо Каменарски

Снимки: Getty Images